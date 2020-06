»Stop med det!«

Udmeldingen er ikke til at tage fejl af. 14-årige Michael Wittrock vil ikke finde sig i at modtage uopfordrede nøgenbilleder af fremmede, bare fordi han har deltaget i en debat.

»Jeg synes virkelig, det er trist, at man ikke kan sige sin mening offentligt om sådan et emne her, uden at man skal modtage en masse klamme billeder.«

Skoleeleven medvirkede i Go' Aften Live 16. juli, hvor han prøvede at skabe fokus omkring bedre seksualundervisning til LGBT-personer.

Det er jo ikke sådan, at jeg tænker 'hold da op, sikke en københavnerstang'

Desuden fortalte han i programmet, at han selv var i gang med at finde ud af, hvad hans seksualitet er.

Han oplever dog at være splittet omkring at have medvirket. På den ene side var oplevelsen i studiet god, og det var en vigtig debat. På den anden side lå der allerede tre billeder og ventede, da han var færdig i studiet.

Efterfølgende har teenageren modtaget mellem 20 og 30 billeder, og ifølge Michael Wittrock er langt størstedelen fra voksne mennesker.

»Jeg synes, det er noget svineri, at man sender sådan nogle billeder til mindreårige.«

Vil melde billeder til politiet

Det er både mænd og kvinder, som har sendt billeder til ham.

»Jeg undrer mig bare. Hvorfor er det, at man gør sådan noget? Det er jo ikke sådan, at jeg tænker 'hold da op, sikke en københavnerstang'. Jeg forstår det virkelig ikke.«

Teenageren har vendt sagen med sin mor, og han har besluttet, at det skal meldes til politiet.

»Jeg har fået af vide, at jeg bare skal downloade billederne, printe dem ud og give dem til dem,« siger Michael Wittrock. Efterfølgende skal han så slette de modtagede fotografier.

Han fortæller, at han har tænkt sig at melde hver eneste, der sender sådan noget.

Billederne, som er tikket ind på telefonen hver dag, siden han medvirkede i programmet, er sendt over det sociale medie Snapchat.

Nu håber Michael Wittrock, at han ved at stå frem og fortælle om sin oplevelse, kan få folk til at stoppe med at sende nøgenbilleder.

Michael Wittrocks mor har givet tilladelse til interviewet med Michael Wittrock.