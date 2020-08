Inden 12-årige Freja Alaja går i seng, går hun rundt i hele huset og tjekker, om alle døre og vinduer er lukkede. Nogle gange én gang. I svære perioder gennemgår hun huset tre eller fem gange.

»Jeg ved jo godt, at det er noget pjat. Faktisk også mens jeg gør det. Men min hjerne siger, at hvis ikke jeg gør det, så sker der min familie noget. Eller mine venner eller mig selv. Og så bliver jeg bange, og så gør jeg det alligevel.«

Freja Alaja, der fredag aften kunne ses i TV 2-programmet 'Den vildeste danser', lider af Tourettes Syndrom. Det er en kronisk lidelse, der viser sig ved ufrivillige bevægelser, lyde eller måske endda hele sætninger. For 12-årige Freja Alaja betyder det, at hun har pillet meget i sine læber, blinket med øjnene ofte og to gange i træk eller kørt næsen rundt som for at slippe af med en ikke-eksisterende kløen.

Da hun var mindre tjekkede hun også bildøren. Og i skolen kunne hun bruge ti minutter på at skrive et enkelt ord, fordi noget i hende blev ved med at sige, at bogstaverne var grimme og skulle viskes ud.

Men hvis man ser bort fra tiden under corona-epidemien, hvor hun har fået en ny vane med at bruge nøjagtigt fem pump på håndsæben - ti pump på de svære dage - så er hendes tics og ritualer blevet markant færre de senere år. Og den 12-årige talentshow-deltager er overbevist om, at hendes liv havde set helt anderledes ud, hvis hun ikke var begyndt at danse..

»Når jeg danser, tænker jeg ikke på mine vaner eller ritualer. Dans gør, at jeg glemmer alt omkring mig. Jeg tænker ikke engang på, hvad jeg vil have min krop til at gøre. Jeg danser bare og lader den gøre, hvad den vil. Jeg føler mig fri,« siger Freja Alaja, der har kunnet mærke sine ritualer blive intensiveret, mens hun ikke har kunnet besøge danseskolen under corona-epidemien.

Fredag aften stod Freja Alaja på scenen i det nye TV 2-program 'Den vildeste danser', hvor hun blev hyldet af dansekaptajnerne Silas Holst, Mille Gori og Sonny Fredie-Pedersen for sin hiphop-dans og ukuelige danseglæde. Men smilet har ikke altid været så stort, som det var fredag aften, efter publikum havde sendt hende videre i talent-showet.

Silas Holst, Mille Gori og Sonnie Fredie-Pedersen skal i løbet af fire audition-programmer sammensætte hver deres dansehold, som skal konkurrere om at blive 'Den vildeste danser'. Foto: Daniel Stjerne/TV 2 Vis mere Silas Holst, Mille Gori og Sonnie Fredie-Pedersen skal i løbet af fire audition-programmer sammensætte hver deres dansehold, som skal konkurrere om at blive 'Den vildeste danser'. Foto: Daniel Stjerne/TV 2

Tidligere har hun ikke kunnet se Ultra Nyt, fordi den mindste dårlige nyhed har fået hende til at græde ukontrollabelt.

»Det værste - og jeg er så taknemmelig for, at jeg er vokset fra det - det var en periode på nogle måneder, hvor jeg næsten ikke kunne komme i skole. Jeg var så bange for, at der skulle ske noget med mine forældre, mens jeg var væk. Jeg græd, og min lærer måtte trøste mig i timerne,« siger hun.

Hun ved godt, at hendes klassekammerater nok ikke helt kan forstå, hvad hun gennemgår. Men de prøver, og hun er aldrig blevet drillet, fortæller hun.

»Men jeg kan godt selv blive ked af det og irriteret over, at jeg ikke har kunnet sige: 'Nej, stop så med de tanker'. For inde i mig selv ved jeg jo godt at der ikke sker noget, hvis jeg ikke tjekker døre og vinduer. Og mine forældre prøver også at sige, at selvfølgelig kommer de ikke til skade, hvis ikke jeg gør det. Og inderst inde ved jeg jo godt, at min hjerne lyver, men det er lettere sagt end gjort,« siger hun med et grin.

Det kræver en del energi at trodse hjernens ordrer, så når hun er træt, lader hun den diktere, hvad hun skal gøre. Men når hun virkelig koncentrerer sig, kan hun godt ignorere den.

Og når hun danser.

Derfor håber hun, at 'Den vildeste danser' kan blive et springbræt til en fremtid, hvor hun kan få lov at danse hver eneste dag. Det bliver i hvert fald ikke katastrofetankerne, der skal stoppe hende.

»Tourettes er en del af mig, og jeg er glad for at have det, for så er jeg ikke ligesom alle andre,« smiler hun.