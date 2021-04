»Ja, jeg har set den i biografen. Det var meget sjovt at se mig selv, men det er jo en voksenfilm, så jeg syntes faktisk, at den var lidt lang og kedelig,« lyder det fra Danmarks yngste Oscar-stjerne.

Har du set Thomas Vinterbergs film 'Druk', har du helt sikkert lagt mærke til tiårige Max Kaysen Høyrup.

Den unge skuespiller spiller i filmen fodbolddrengen 'Brille', der knytter sig til Thomas Bo Larsens karakter og hen mod slutningen får hele fodboldholdet til at synge 'Der er et yndigt land', så der ikke er et øje tørt.

Søndag nat kan Max, som du måske også genkender fra TV 2's 'Badehotellet', hvor han spiller hr. Weyses søn Leander, være med til at vinde en Oscar-statuette. I den forbindelse fortæller Max, med hjælp fra sin mor, Pernille, her om sin aktuelle filmsucces.

Max Kaysen Høyrup Foto: Privatfoto Vis mere Max Kaysen Høyrup Foto: Privatfoto

»Jeg vidste jo slet ikke, at den ville blive så populær, men det er da sjovt,« lyder det med et grin fra Max.

Han fik rollen som 'Brille', efter at man havde set ham i nogle programmer på DRs børnekanal Ramasjang, men det var ikke uden problemer, fortæller han. Han bruger nemlig ikke briller i virkeligheden.

»Da jeg var til casting, skulle jeg træne med en anden drengs briller på, mens vi spillede fodbold, men der var styrke i glassene, så jeg endte med at tage et ordentligt styrt på en grusbane, fordi det hele sejlede rundt.«

De endelige briller – uden styrke – blev specialfremstillet med plaster og skæv brillestang, så de passede helt perfekt til 'Brille'-karakteren. Herefter var udfordringen at lære teksten til 'Der er et yndigt land', fortæller han.

Max Kaysen Høyrup spiller i 'Druk' drengen 'Brille', der her ses ved siden af Thomas Bo Larsen. Foto: Pressefoto / Nordisk Film Vis mere Max Kaysen Høyrup spiller i 'Druk' drengen 'Brille', der her ses ved siden af Thomas Bo Larsen. Foto: Pressefoto / Nordisk Film

»Der var virkelig mange vers og mange underlige ord, der slet ikke gav mening. Jeg skulle synge den igen og igen og igen, og så viste det sig, at jeg kun skulle synge det første vers i filmen, så det var lidt snyd. Men nu kan jeg den i hvert fald.«

Han vidste godt i forvejen, hvem Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg var, og de var heldigvis rigtig søde og nede på jorden, husker han tilbage og mindes ellers en tur til Sverige som det bedste under optagelserne.

»Alle fodboldscenerne blev optaget i Sverige, og det var første gang, jeg var i udlandet. Hele fodboldholdet kørte i bus sammen, og vi boede på et megasejt hotel, hvor der var udendørs boblebad.«

Max fortæller, at han for nogle år siden selv gik til fodbold, men for tiden synes han, det er sjovere at løbe på løbehjul, og han drømmer om en dag at kunne leve af det.

Max Kaysen Høyrup Foto: Privatfoto Vis mere Max Kaysen Høyrup Foto: Privatfoto

Som nævnt indledningsvis har Max været i biografen og se 'Druk'. Adspurgt, hvordan han egentlig har det med voksne, der drikker sig fulde, svarer han:

»Det er ikke noget, jeg oplever så meget. Men nede ved siden af min skaterbane på Vesterbro står der altid nogle og drikker sig fulde og ryger hash. De opfører sig ret mærkeligt, men de gør jo ikke noget, så det er fint.«

Selvom han både har været med i 'Druk' og 'Badehotellet' og for tiden er i gang med at optage en ny familiefilm, der kommer i biografen til efteråret, tænker han ikke så meget over, om han vil fortsætte ad skuespillervejen, når han bliver voksen.

Han har kun gode minder fra 'Druk' og ærgrer sig over, at han ikke kan følge med søndag nat dansk tid, når filmen kan vinde en Oscar-statuette for bedste internationale film, og Thomas Vinterberg også kan vinde for bedste instruktør:

»Jeg må ikke, for jeg skal i skole om mandagen, men jeg ville rigtig gerne. Så øv. Men jeg håber, at 'Druk' vinder. Det har Thomas Vinterberg altså fortjent.«