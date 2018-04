Talent-kabale: Selvom TV 2 har opkøbt ’X Factor’, vil de fortsat også lave ’Danmark har talent’, afslører TV 2’s kanalchef Lotte Lindegaard.

Hvor mange store live-underholdningsprogrammer er der plads til på TV 2?

Med opkøbet af ’X Factor’ fra DR, hvor man blandt andet har brugt penge på at få talentshows-geniet Thomas Blachman med over på stationen, er det endnu uvist, hvordan det helt præcis kommer til at påvirke resten af TV 2’s program-udvalg.

Overfor mediet Mediawatch har TV 2’s kanalchef Lotte Lindegaard erkendt, at købet af ’X Factor’ vil få indflydelse på deres underholdningsportefølje bestående af titler som ’Vild med dans’, ’Toppen af Poppen’ og ’Voice Junior’.

»Hvordan det samlet set kommer til at se ud for 2019, er jeg ikke klar til at melde ud endnu,« udtalte hun den 11. april.

Nu kan BT så afsløre, at ét populært underholdningsprogram i hvert fald får lov til at køre videre.

Thomas Blachman er også dommer, når 'X Factor' i 2019 flytter over på TV2. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Thomas Blachman er også dommer, når 'X Factor' i 2019 flytter over på TV2. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

I en sms lover Lotte Lindegaard, at talentshowet ’Danmark har talent’ – som ligesom ’X Factor’ i sin tid først blev sendt på DR – også kommer til at blive sendt til næste år.

»Vi sender selvfølgelig DHT (’Danmark har talent’, red.) igen i 2019. Vi er meget glade for formatet,« skriver Lotte Lindegaard, men vil fortsat ikke melde ud, hvordan ’X Factor’ og ’Danmark har talent’ kommer til at ligge overfor hinanden i tv-programmet.

»Det er jeg ikke klar til at fortælle endnu, men jeg er glad for interessen.«

’Danmark har talent’ har indtil videre kørt på TV 2 i fire sæsoner. Årets finale blev afholdt sidste lørdag, hvor dansebrødrene Moonlight Brothers fra Aabenraa løb med sejren og præmien på 250.000 kroner.

Seertallene har i den seneste sæson ligget på omkring en halv million seere. ’X Factor’ på DR har cirka ligget på det dobbelte lige over en million.