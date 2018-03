Rasmus' deltagelse i 'X Factor' har i den grad givet ham en del kvindelige beundrere.

Hver fredag sidder over en million danskere foran tv-skærmen og ser ‘X Factor’, og Remees charmerende tømrer, Rasmus, har i den grad charmet sig ind på en del af dem – og nok især på den del, der er af det modsatte køn.

»Det vælter ind. Ej, det lyder også sådan lidt at sige: “Det vælter ind”, men det er jo ikke sådan nogle frække tilbud. Det er mere ros,« siger Rasmus og fortsætter:

»Jeg bliver meget rørt. Vi snakker hundrede linjer. Der har siddet en pige og brugt måske en time på at skrive noget til mig, og det er jeg jo slet ikke værdig til. Jeg synger jo bare i fjernsynet, og så er jeg jo bare mig.«

Tidligere i forløbet var Rasmus god til at svare sine mange beundrere, men i takt med, at feltet spidser til i ‘X Factor’, har han givet lidt op på at få svaret alle.

LÆS OGSÅ: Sofie Linde under ‘X Factor’: Ammer undervejs

LÆS OGSÅ: SE BILLEDET: Natascha Linea er blevet skaldet

»Efter audition svarede jeg, for jeg synes, at det var det mindste, jeg kunne gøre. Jeg svarede, svarede og svarede, og jeg blev ved med at skulle afvise. Det havde jeg det elendigt med, for jeg har selv prøvet at være den, der blev afvist flere gange. Jeg har altid jagtet pigerne,« siger Rasmus og fortsætter:

»Jeg svarer ikke rigtigt mere. Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst, men der er virkelig mange. Selvfølgelig har jeg det dårligt med, at jeg ikke får svaret, men det bliver bare for meget, hvis jeg skal svare alle.«

Rasmus røg endnu engang direkte videre til næste fredag, hvor ‘X Factor’ atter løber over skærmen på DR1 klokken 20.00.

LÆS OGSÅ: Her er Sofie Lindes 3 største ‘X Factor’-øjeblikke

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev oprindeligt brat hos Realityportalen.