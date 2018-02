Remee har fundet sine tre udvalgte ’X Factor’-deltagere. 27-årige Rasmus Therkildsen udråbes som favorit og arbejder nu på at finde en økonomisk løsning, så han har råd til at sige sit tømrerjob op.

»Det var en verdensklasse audition. Du kan nemt komme til at tegne denne sæson«.

Remee har fra starten været begejstret for den 27-årige ’syngende tømrer’ fra Brønshøj, Rasmus Therkildsen, som nu efter en langtrukken bootcamp på Schackenborg slot som ventet er blandt årets tre liveshows deltagere i kategorien ’Over 23’.

»Det er ret stort. Det har været ret svært at skulle holde hemmeligt i så lang tid. Folk kan jo se på mig, når jeg er glad. For tiden arbejder jeg på en byggeplads lige ved Rigshospitalet, og der kommer sindssygt mange mennesker forbi hele tiden, der genkender mig og spørger, hvordan det går med ’X Factor’. Så det er en stor lettelse,« griner Rasmus og afslører, at DR’s tv-hold forsøgte at skabe lidt ekstra spænding under bootcamp-optagelserne.

»Produktionsholdet spurgte, om vi ikke kunne lave drama deltagerne imellem, men det gad jeg ikke. Jeg ville ikke sidde og sige til kameraet, at jeg håbede, at de andre deltagere ville ryge. Vi er jo voksne mennesker, og vi var gode til at bakke hinanden op.«

Øjeblikket da Remee fortæller Rasmus, at han er klar til årets liveshows. Foto: DR Øjeblikket da Remee fortæller Rasmus, at han er klar til årets liveshows. Foto: DR

Han arbejder til daglig som tømrer. Nu hvor ’X Factor’ kommer til at fylde hele hans hverdag, har han brug for at finde en økonomisk løsning, for man får ikke løn for at stå på scenen i DR Byen og underholde familien Danmark.

»Jeg er i fuld sving med at finde en pengeløsning, for jeg kommer overhovedet ikke til at have tid til at kunne gå på arbejde. Jeg håber jo på at vinde, og så kommer jeg til at være væk i to måneder. Så jeg er ved at ringe rundt til forskellige tømrerorganisationer, der måske kan hjælpe med tilskud eller legater. Mine forældre kan heldigvis også hjælpe til.«

Udover Rasmus har Remee i år valgt at tage 29-årige Jamie Talbot fra Aalborg og 27-årige Anja Nynne Petersen fra København med i årets liveshows.

Remee og hans tre liveshow-deltagere Rasmus, Jamie og Anja. Foto: DR Remee og hans tre liveshow-deltagere Rasmus, Jamie og Anja. Foto: DR

HØR VORES INTERVIEW MED DR'S HEMMELIGE 'X FACTOR'-STJERNE: