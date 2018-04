Fredag aften kunne Thomas Blachman og Place on Earth kalde sig vindere af denne sæsons X Factor, og nu løfter DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme sløret for, hvordan stemmerne egentlig fordelte sig.

Og i forhold til aftenens vindere var seerne ikke i tvivl, skriver DR. For Place on Earth tog sejren i suveræn stil.

I den sidste og afgørende afstemning høstede Thomas Blachmans gruppe nemlig hele 58 procent af stemmerne foran Jamie Talbot, der fik 42 procent.

I den første runde hvor en deltager skulle skilles fra, var seerne også bag den populære gruppe.

»Place on Earth stak også af i første runde. Det er så dejligt, at dem, der vinder X Factor, gør det så markant,« siger Jan Lagermand Lundme.

Han afslører, at gruppen her fik 41 procent af stemmerne. Her var der dog stor spænding i forhold til, hvem der ville snuppe den sidste plads.

Her blev Rasmus stemt ud, men tallene viser, at han kun lige akkurat blev slået på målstregen. For med 29 procent af stemmerne var der bestemt ikke langt op til Jamie Talbot, der fik 30 procent og dermed slap igennem nåleøjet til den sidste runde.

Om Place on Earth var ligeså suveræne i de andre liveshows, fortæller Jan Lagermand Lundme ikke, men han afslører, at han forventer at kunne offentliggøre stemmefordelingen for de tidligere programmer i løbet af de næste dage.

Sanne Salomonsen var den eneste, der ikke havde en deltager i finalen, da hendes sidste sanger under 23 år, Sigmund, røg ud lige inden.