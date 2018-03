Der er slet ikke en billig fornøjelse at indtage 'Paradise Hotel'.

Hvis man sidder hjemme i stuerne og drømmer om selv at tjekke ind på ‘Paradise Hotel’, så er det slet ikke en urealistisk drøm, og man behøver ikke engang at være med i tv-programmet. Det kræver bare, at man ikke mangler penge.

Via Airbnb kan man nemlig leje hotellet, som hedder Ocean Castle Sol de Occidente og ligger i Costa Careyes i Mexico, men det er bestemt ikke billigt. For en enkelt begynder priserne nemlig på 40.296 kroner.

Men den gode nyhed er, at hotellet endnu ikke er lejet ud i sommerferien, så hvis man endnu ikke har planer, kan man for eksempel leje hotellet i uge 29 for 55.794 pr nat – 421.054, idet der også kommer et servicegebyr på 30.495 for en uges ophold.

Så det koster altså næsten det samme som hovedpræmien er i tv-programmet, hvor deltagerne kæmper om at vinde en halv million, at tjekke ind på hotellet i en uges tid.

