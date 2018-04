Der er drama for alle pengene i dette års udgave af reality-serien 'Divaer i junglen', som er den tredje sæson af programmet, hvor kendte kvinder skifter den magelige hverdag i Danmark ud med en primitiv levevis.

Især de tidligere 'Paradise Hote'-deltagere Fie Laursen og Caroline Petersen sørger for mundhuggerier og bagvaskelser til de intrige-sultne TV3-seere. Deres interne bitchfight har foregået længe - både foran og bag ved kameraerne.

Én ting, de kan blive enige om, er, at den anden skal holde mund.

Noget andet, som Caroline Petersen kan skrive under på, efter første afsnit af 'Divaer i junglen' er blevet sendt, er, at man skal klæde sig praktisk på i junglen.

Det glemte hun nemlig indledningsvist, og som en lang række seere har gjort BT opmærksom på, havde det en pinlig konsekvens: Nemlig et såkaldt 'nip slip'. Et af hendes bryster fik vredet sig løs, og smilede til kameraet under et interview til programmet, og miseren blev ikke fanget i redigeringsrummet. Resultatet kan ses herunder:

Caroline Petersen hører heldigvis ikke til de mest bonerte kendisser, og hun tager det hele med et smil, skriver hun til BT via Messenger.

»Jeg så det faktisk ikke på tv, men mine venner har godt vist mig det efterfølgende. Men jeg synes helt ærligt ikke, at det er så slemt. Men kan ikke rigtig se noget - det havde været noget andet, hvis man kunne se selve nipplen i midten«, skriver Caroline, der under sit ophold på 'Paradise Hotel' blev kendt for at onanere for rullende kamera ved flere lejligheder.

»Shit happens, og sådan er det. Jeg griner bare af det«, lyder det fra Caroline Petersen.