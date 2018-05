'De unge mødre'-parret siger senere i år ja til at blive gift med hinanden.

Det var den helt store lykke, da ‘De unge mødre’-parret Maria Galthéen og Niklas Dahl tidligere i år afslørede over for Realityportalen, at Niklas havde været på knæ, og Maria havde fået en ring på fingeren. Herefter gik den store bryllupsplanlægning i gang, og i det kommende afsnit af reportageserien kommer seerne med tæt på.

LÆS OGSÅ: Princess Natascha åbner op om barnets far: Ja, vi er kærester

SE BILLEDET: Nu står han frem: Her er Natascha Lineas kæreste

Her er Maria og Niklas taget i Roskilde Domkirke, hvor de senere i år siger ja til at blive gift med hinanden. Her har Maria altid drømt om at blive gift, og den drøm går senere i år i opfyldelse.

– Dagen bliver den største dag, og brylluppet bliver som et prinsessebryllup, hvor der – i hvert fald udadtil – ikke mangler noget. For det er så stor en kirke, og man har en stor, flot kjole. Udadtil vil jeg gerne have, at det virker som et dyrt bryllup, men folk kan jo ikke se, hvad man har betalt for det, siger den unge mor i afsnittet.

Herunder kan du få et smugkig på det kommende afsnit, mens du kan se hele afsnittet på tirsdag klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på DPlay:

LÆS OGSÅ: Trods stram økonomi: Ung mor afslører familieforøgelse

LÆS OGSÅ: Bekymret ung mor: Min datter lider måske af alvorlig sygdom

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen blev oprindeligt bragt af Reality Portalen