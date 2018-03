Forholdet holdt ikke for 'De unge mødre'-deltageren, men det har gjort hende mere sikker på én ting.

Det var en glad Belinda Tümmler fra ‘De unge mødre’, der i slutningen af sidste år afslørede, at hun havde droppet planerne om at få et donorbarn. Årsagen var glædelig, for den unge mor havde nemlig fået en kæreste, som hun drømte om at få børn med i fremtiden.

Det bliver der dog ikke noget af, står det nu klart. Belinda og kæresten er nemlig gået fra hinanden. Det bekræfter ‘De unge mødre’-deltageren over for Realityportalen.dk.

»Vi er ikke sammen længere, men der er intet drama. Vi sluttede som gode venner, efter vi havde været sammen i tre måneder. Vi ville bare noget forskelligt. Det er vigtigt, at man vil det samme, og især når der er børn indblandet, så skal man ikke gå på kompromis,« fortæller Belinda.

»Men vi havde en rigtig god og hyggelig tid sammen, og jeg fortryder på ingen måde, at jeg kastede mig ud i det forhold. Det har også bare gjort mig mere klar over, hvad jeg gerne vil i fremtiden.«

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se Belinda have datteren med til Reality Awards.

Mere sikker på donorbarn

Belinda satte nemlig planerne om at få en lillebror eller -søster til Catalina via en anonym donor på pause, da hun fandt kærligheden. Men den plan bliver genoptaget i fremtiden, som det ser ud lige nu.

»Forholdet har gjort mig mere sikker på, at et donorbarn er det rette for mig. Jeg vil ikke stå i en situation, hvor jeg bliver alenemor, fordi faren til barnet og jeg ikke længere er sammen. Jeg vil også hele tiden have frygten for, at det sker, så jeg vil ikke være en glad og rolig mor,« siger hun.

Det bliver dog ikke lige nu, at hun igen sætter gang i projekt baby.

»Jeg venter lige lidt, og så nyder vi bare, at vi er os to lidt endnu. Catalina skal også snart starte i daginstitution, så jeg synes, at vi lige skal nyde den sidste tid sammen herhjemme, inden det sker,« siger Belinda, der selv læser HF-enkeltfag på fjernstudie og derfor er hjemme hos datteren i hverdagene.

»Jeg skal til eksamen i mine to fag til sommer, og efter sommerferien fortsætter jeg med HF-enkeltfag, hvor jeg skal i gang med noget matematik og samfundsfag. Jeg ved ikke helt, hvad det skal ende med, men så længe det giver mening for mig, så fortsætter jeg, og så kan det være, at det ender med en fuld HF. Men hvis jeg får tilbudt et arbejde, så tager jeg nok det,« siger Belinda, der er uddannet pædagogisk assistent.

Mod på kærligheden

Selv om det seneste forhold ikke holdt, så har det ikke helt afskrækket Belinda fra kærligheden. Men det har givet hende stof til eftertanke.

»Jeg har da helt sikkert mod på kærligheden, og som jeg også tidligere har sagt, så er jeg ikke afvisende, hvis den pludselig rammer. Men jeg vil nok tænke mig om en ekstra gang, om det virkelig er det rigtige, for det kan godt være, at man bliver ramt af forelskelse, men det kan hurtigt blive til en venskabelig kærlighed, og så er det måske ikke sjovt at være i et forhold med hinanden.«

»Jeg vil være sikker på, at jeg ikke bare crusher lidt på en person, så det dør hen efter kort tid, men at det er en rigtig forelskelse, der går over og bliver til kærlighedsfølelser,« siger Belinda.

Den unge mor tænker også på datteren og mulige fremtidige børn, når det handler om hendes kærlighedsliv.

»Jeg tænker også meget på Catalina og mine fremtidige børn. Jeg vil ikke bare lukke folk ind i deres liv, hvis ikke jeg er sikker på, at de bliver der. Derfor tænker jeg, at de skal være ældre, før jeg finder en kæreste. Men jeg vil helt sikkert gerne finde kærligheden i fremtiden.«

