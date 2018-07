Henrik Koefoed afløser Ulf Pilgaard i årets Cirkusrevy, indtil skuespilleren er helt frisk igen.

I sidste uge måtte Ulf Pilgaard melde afbud til flere forestillinger, efter han blev indlagt på hospitalet og fik konstateret et mavesår. Fredag aften stod han dog på igen scenen, men det er nu alligevel blevet besluttet, at han skal have en pause.

Det skriver Cirkusrevyen i en pressemeddelelse.

'Ulf er heldigvis i klar bedring efter sin sygdom i sidste uge, og spillede én forestilling fredag aften. Men vi vil rigtig gerne være med til at passe godt på Ulf og sørge for, at han ikke overanstrenger sig i denne periode,' fortæller direktør for Cirkusrevyen, Torben ’Træsko’ Pedersen, i pressemeddelsen.

Henrik Koefoed er især kendt for at være en af 'Ørkenens Sønner', men har også erfaring med revygenren. Det fremgår desuden af pressemeddelelsen, at skuespilleren har læst intensivt hele weekenden, så han kan afløse Ulf Pilgaard på de skrå brædder.

Det glæder Lisbet Dahl, der sammen med Ulf Pilgaard er én ud af fem skuespillere i Cirkusrevyen:

'Det er en god sikkerhed – både for Ulf og for resten af holdet - at vide, at Henrik er klar til at tage over i en periode. Vi har gennemført et par enkelte forestillinger med kun 4 skuespillere, og det er gået fint, men hele showet fungerer naturligvis mest optimalt, når vi er 5 skuespillere på scenen,«' siger hun i pressemeddelelsen.

B.T. talte med Ulf Pilgaard fredag, hvor han forklarede, at flere af de andre skuespillere var klar til at hjælpe ham, hvis smerterne tog over:

»Hvis jeg bliver for svag, så har jeg de andre til at hjælpe mig. Det er jo frygteligt ærgerligt at aflyse, når nu publikum har sat sig op til det,« sagde den 77-årige skuespiller.

Mavesåret er formenligt udløst af noget smertestillende medicin, som han ikke har kunnet tåle grundet den blodfortyndende medicin, som Ulf Pilgaard i forvejen tager pga. en kunstig hjerteklap, han fik tilbage i 1995.

»Sygdom er enhver mands fjende, og som min egen læge sagde, så skulle jeg jo gerne holde længere end forestillingen varer,« sagde Ulf Pilgaard fredag til B.T.