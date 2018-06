Der er desværre ingen grund til at sidde klistret til skærmen i aften alligevel.

For få uger siden blev det afsløret, at vi ikke behøver vente et helt år på at se en række paradisoer på skærmen. I et spritnyt program på TV3’s onlineplatform, Viafree, får vi nemlig lov at følge seks tidligere ‘Paradise Hotel’-deltagere, der er flyttet ind i en lejlighed sammen i det indre København, hvor de skal leve side om side i en måned i sommeren.

De seks kollektivister i ‘Paradise Kollektivet’ er: Rasmus Jensen, Cecilie Stampe og Katrine Hoffmann fra 2018-udgaven af ‘Paradise Hotel’ samt Maja Bebe, Jonas Ptak og Boris Laursen fra 2017-udgaven af ‘Paradise Hotel’.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Reality-babe har fundet kærligheden

Det har hele tiden været planen, at programmet skulle have premiere i aften den 26. juni og køre de næste ti uger hver tirsdag og torsdag på Viafree. Sådan bliver det dog ikke, da programmet alligevel ikke får premiere i aften.

»Jeg kan desværre ikke sige andet end, at det somme tider hænder, at vi af den ene eller anden årsag er nødt til at rykke et program ind eller ud af vores flader,« siger Mette Barnes, Head of Communications, Denmark, til Realityportalen.dk og fortsætter:

LÆS OGSÅ: WOW! Så meget har ‘Kongerne’-babe tabt sig efter fødslen

»Vi kan endnu ikke fortælle, hvornår programmet så får premiere, men det kommer til at ske på et senere tidspunkt.«

Der er derfor desværre ikke andet at gøre end at vente spændt på, hvornår ‘Paradise Kollektivet’ ruller over skærmen. Indtil da kan du læse mere om de seks deltagere, og hvad de tænker om programmet, herunder:

LÆS OGSÅ: ‘Paradise Kollektivet’ afslører: Så langt er programmet fra ‘Paradise’

LÆS OGSÅ: Katrine: Derfor er jeg med i ‘Paradise Kollektivet’

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.