Efter 21 års pause er 65-årige Roseanne Barr tilbage med politisk provokation og årtiets største tv-succes

I sidste uge fik Roseanne Barr hele USA op af lænestolen. Nu er den provokerende 80er-stjerne tilbage på Hawaii, hvor hun vasker gulv og smører sandwiches til kunderne på datterens kaffebar. Hun blev hjerneskadet som 16-årig. Som 18-årig blev hun mor og bortadopterede barnet. Hun drev angiveligt sin far i graven med opdigtede anklager om pædofili - det skete blandt andet hos magasinet People i 1991.

I dag er hun milliardær. Hun stemte på Donald Trump fortalte hun hos New York Times i sidste måned og fortryder det ikke. Men hun kan allerbedst lide bare at være hjemme på ranchen på Hawaii, hvor alle kalder hende 'Tante Bedstemor'.

På spørgsmål etom, hvad hun ønskede at fortælle med den nye sæson af 'Roseanne' fortalte hun over for avisen, at hun var glad for muligheden for at lave noget, som hun elskede, nemlig skuespil. Hun forklarede samtidig, hvad hun ønskede at fortælle med den nye 'Roseanne':

»Hvordan familier kæmper, og hvad de gør ved det. Det handler om alt i vores land. Det er om holdninger og sundhedsvæsnet. Hvordan vi håndterer alle de her nye emner, som vi ikke havde tidligere, f.eks. børn, der bryder kønsnormerne. Hvordan arbejderklassen - hvordan og hvorfor - valgte Trump (til præsident, red.)«

Navnet er Roseanne Barr. Og den 65-årige standup-komiker og skuespiller er den første til at indrømme, at hun ikke altid har været noget godt menneske.

Fede tider. Både Roseanne Barr og John Goodman har slanket sig siden 1993 Foto: ABC Fede tider. Både Roseanne Barr og John Goodman har slanket sig siden 1993 Foto: ABC

»Jeg har opført mig som et dumt svin. Og jeg har gjort og sagt forfærdelige ting, som jeg har fortrudt mange, mange gange.«

Sådan sagde Roseanne Barr i et interview i Access med Oprah Winfrey.

I samme interview fra 2011 indrømmede Barr også, at de alvorlige anklager om sex-overgreb og pædofili var opdigtet og viderebragt på et tidspunkt, hvor Roseanne Barr med egne ord var 'sindssyg' og på det 'absolut laveste lavpunkt i livet'.

Desværre levede faderen Jerry ikke længe nok til at høre datterens offentlige eller for den sags skyld private indrømmelse og undskyldning.

Jerry Barr døde således i 2001. Og det tog også et par år, før Roseanne igen kom på talefod med sin mor Helen, der også var blevet hængt ud som pædofil.

Normalt kan det være svært at få alle de gamle skuespillere med igen. Men det er lykkes for Roseanne. Fra venstre er det Whitney Cummings, Michael Fishman, John Goodman, Jayden Rey (ny), Roseanne Barr, Sara Gilbert, Sarah Chalke og Emma Kenney. Foto: VALERIE MACON - AFP Normalt kan det være svært at få alle de gamle skuespillere med igen. Men det er lykkes for Roseanne. Fra venstre er det Whitney Cummings, Michael Fishman, John Goodman, Jayden Rey (ny), Roseanne Barr, Sara Gilbert, Sarah Chalke og Emma Kenney. Foto: VALERIE MACON - AFP

Således kunne Roseanne Barr meget vel være endt som en lettere skamfuld parentes i amerikansk showbizz. Men trods skandaler, der også tæller overfald på eksmanden Tom Arnold og historiens måske værste version af den amerikanske nationalsang efterfulgt af en spytklat og et greb i skridtet ved en tv-transmitteret amerikansk fodboldkamp imellem San Diego Padres og Cincinnati Reds på Jack Murphy Stadium i 1990, er Roseanne Barr også én af USAs mest talentfulde og succesfulde tv-navne.

Fra 1988 til 1997 stod hun som skaber, manuskriptforfatter og hovedrolleindehaver bag én af tv-historiens største succeser 'Roseanne'. Og da hun i forrige uge - efter 21 års pause - vendte tilbage med tiende sæson af 'Roseanne', slog virkelighedens Roseanne alle nyere tv-rekorder med hele 25 millioner seere.

Til sammenligning har en gennemsnitlig succesfuld amerikansk tv-serie i dag (ifølge bladet TV-Guide) et gennemsnitligt seertal på otte millioner.

Og vanen tro har den nye sæson af 'Roseanne' skabt vild debat i USA.

I 90'erne provokerede 'Roseanne' med lesbiske kys, banebrydende homoseksuelle karakterer og en hudløs ærlig beskrivelse af den amerikanske arbejderklasse. Og i 2018-versionen fortsætter provokationerne.

Roseanne Barr 8. januar 2018 i Pasadena i California. Foto: VALERIE MACON Roseanne Barr 8. januar 2018 i Pasadena i California. Foto: VALERIE MACON

Således er seriens hovedperson Roseanne Conner (Roseanne Barr) 100 procent Trump-fan.

Normalt skal man på amerikansk tv slå over på FoxNews for at høre så meget som et eneste venligt ord om den kontroversielle amerikanske præsident .

Og Roseannes beskrivelse af Donald Trump var så positiv, at præsidenten efter den første af de nye episoder selv greb telefonen, ringede til Roseanne og sagde tak.

Efter de første to episoder og en stribe tv-interview, hvor Roseanne også afslørede, at den private Roseanne er Trump-tilhænger, er Roseanne Barr rejst tilbage til Hawaii, hvor hun i 2007 købte sit eget lille tropiske paradis, en ranch til godt 10 millioner kroner.

Det er en lav pris for en kvinde, der ifølge bladet TV-Guide har tjent godt 1,3 milliarder kroner på sin stadig populære tv-serie. Men efter tre skilsmisser og et stormfyldt liv i showbizz, lever Roseanne for de nære værdier.

På ranchen, som hun deler med sin kæreste, sangskriver Johnny Agent (de mødtes online for 15 år siden) og sine fem børn og seks børnebørn, står Roseanne ifølge Pople Magazine op kl. halv otte. Herefter læser hun. Hun laver suppe og smører sandwiches til datteren Jennifers kaffebar, der ligger i nærheden. Om eftermiddagen vasker hun gulv og går i vandet sammen med børnebørnene. Og hvis der er tid, tager hun og kæresten tidligt på aftenen en slentretur ned igennem byen, hvor Roseanne efter eget udsagn er kendt som 'Bedstemor' eller 'Tante Bedstemor'.

»Jeg elsker at bo her. Her er folk helt ligeglade med, hvem, jeg var og er,« siger Roseanne Barr til People Magazine.

Roseannes tidlinje:

1952: Født i Salt Lake City, Utah. Failien var ifølge Barr jødisk i weekenden og medlemmer af mormonkirken i hverdagene.

1968: Roseanne bliver hjerneskadet efter en bilulykke. Hun er indlagt i otte måneder indlagt på psykiatrisk hospital.

1970: Roseanne fortæller forældrene, at hun vil besøge nogle venner i Colorado. Istedet flytter hun hjemmefra. Samme år får Roseanne sit første barn, datteren Brandi.

1974: Roseanne bliver gift med Bill Pentland, der arbejder på et motel i Colorado. Siden får de børnene Jessica (43), Jennifer (41) og Jake (39).

1980: Roseanne har succes som standup-komiker.

1986: Optræder på talkshowet Late Night with Dave Letterman

1988: Baseret på sin standup-rutine får Roseanne sin eget tv-serie 'Roseanne'.

1990: Bliver gift for anden gang, med skuespiller Tom Arnold. De bliver skilt i 1994.

1995: Gift for tredie gang, med sin bodyguard Ben Thomas (skilt 2002). Sammen får de sønnen Buck (22)

2003: Møder sin nuværende kæreste, Johnny Argent.

2008: Stille op til det amerikanske præsidentvalg, som kandidat for det Grønne Parti. Barr fik knap 7.000 stemmer.

2016: Stemte på Donald Trump.

2018: Comeback med tiende sæson af 'Roseanne'