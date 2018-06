Under VM-slutrunden i Rusland har DR den profilerede landsholdsspiller Nadia Nadim siddende i studiet som ekspert, men selv hvis TV 2 havde fået muligheden for at bruge den populære profil, havde kanalen alligevel sagt pænt nej tak. Nadia Nadim medvirker i øjeblikket i reklamer for bookmaker-virksomheden LeoVegas, og det betyder, at en ekspertrolle på TV 2 vil være helt udelukket, forklarer sportschef på TV 2 Sporten, Frederik Lauesen.

»For TV 2 er det ikke foreneligt, at man sidder som ekspert hos os og på den anden side medvirker i betting-reklamer,« forklarer sportschef Frederik Lauesen til B.T.

Han understreger, at han respekterer DRs valg, men hos TV 2 har man specifikke juridiske regler for den slags, der gør, at Nadia Nadim ikke kan bruges på TV 2 som ekspert, mens LeoVegas-reklamerne kører.

»Jeg har fuld respekt for det, DR gør. De gør et godt stykke arbejde, men vi kan af gode grunde ikke have hende med, fordi hun laver reklame for spil, og det har vi skrappe regler for,« siger Frederik Lauesen.

Nadia Nadim kåres som Årets Dansker 2017 af Berlingske den 5. december 2017. Fodboldspiller Nadia Nadim fylder 30 år tirsdag den 2. januar 2018. (Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix 2017) Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Nadia Nadim kåres som Årets Dansker 2017 af Berlingske den 5. december 2017. Fodboldspiller Nadia Nadim fylder 30 år tirsdag den 2. januar 2018. (Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix 2017) Foto: Niels Ahlmann Olesen

Hos konkurrenten på DR har man dog intet problem med at bruge Nadia Nadim som fodboldekspert under VM, så længe hun kan adskille rollerne som henholdsvis ekspert og reklamesøjle. Det vurderer man på DR, at fodboldspilleren sagtens kan.

»Det er klart, hvis hun overtræder vores grænser for at sammenblande tingene, kan vi ikke bruge hende, men det tyder intet på. Jeg tror godt, folk kan se fodboldspilleren Nadia og ikke Nadia Nadim, der gør reklame. Vi kommer ikke udenom, at mange fodboldspillere bliver brugt som reklamesøjler, og det diskvalificerer dem ikke direkte, hvis ellers det er en afgrænset periode, og ikke mens de stadig er i studiet,« siger underdirektør i DR med ansvar for Sporten, Anders Kern Boje og tilføjer, at DR jo ikke som TV 2 viser reklamer på kanalen.

Det er ikke første gang, at der har været uenighed om, hvorvidt det er okay at bruge en fodboldspiller i rollen som ekspert, mens vedkommende reklamerer for et spilfirma.

Brian Laudrup blev tilbage i 2014 ambassadør for betting-firmaet Unibet, og det betød, at han ikke længere kunne fungere som fodboldekspert hos TV 3 Sport.

»Brian stoppede, fordi han lavede en aftale med et betting-selskab, og det var ikke foreneligt med at lave fodboldudsendelser hos os. Så optræder han i en salgsrolle på gader og stræder, hvor han skal sælge betting-produkter - og dagen efter skal han så sidde og være ekspert. Det går ikke for personer, der er med i vores programmer - og slet ikke med et produkt, der er så tæt relateret til sportsverdenen,« sagde sportschef hos TV 2 Sport, Peter Nørrelund, til B.T. i 2014.

Nadia Nadim er en populær fodboldspiller blandt både medier og fans. Arkivfoto. Foto: Johan Gadegaard Vis mere Nadia Nadim er en populær fodboldspiller blandt både medier og fans. Arkivfoto. Foto: Johan Gadegaard

I stedet fik Brian Laudrup dog job hos SBS, som ikke så problemet i at lade den tidligere fodboldspiller agere som både ekspert og reklamesøjle.

Nadia Nadims medvirken i LeoVegas-reklamerne kan også vise sig at få konsekvenser. Ekstra Bladet kunne tidligere på ugen fortælle, at der angiveligt er en erstatningssag på vej fra DBU, fordi Nadims medvirken strider mod landsholdsaftalen. DBU har dog ikke ønsket at kommentere sagen.