I toppen af artiklen kan du se Hans Pilgaard og Jørgen Leth fra deres programserie sammen.

Siden 1999 har quiz-programmet 'Hvem vil være millionær' været en fast bestanddel af sendefladen på TV 2, men onsdag meddelte tv-kanalen, at man har valgt at sætte optagelserne på pause, og det forstår den nuværende vært, Hans Pilgaard, godt.

»Er det dit endelige svar?«

Ovenstående sætning har tv-værten Hans Pilgaard formentlig sagt flere hundrede gange, siden han i 2007 satte sig i stolen som vært på det populære quiz-program 'Hvem vil være millionær'. Men nu har TV 2 efter 18 år valgt at sætte optagelserne til programmet på standby.

»Jeg forstår dem faktisk godt. Programmet har kørt i 18 år, og det er naturligt nok, at de vil prøve noget nyt, så det kommer ikke som et chok for mig,« fortæller Hans Pilgaard.

Han fik beskeden om det foreløbigt midlertidige programstop tilbage i april, da han var vendt hjem fra en jordomrejse med sin kæreste. Siden har han været med til at optage en række programmer, som endnu ikke er blevet vist på tv.

»Så det kommer stadig til at leve det næste stykke tid, men så kommer der foreløbigt heller ikke flere nye programmer.«

Lotte Lindegaard, kanalchef på TV 2, oplyser til BT, at selv om man ikke længere optager nye afsnit af 'Hvem vil være millionær', så vil man fremover kunne se genudsendelser af programmerne.

»Det er korrekt, at vi efter 18 år med ‘Hvem vil være millionær?’ har valgt at holde pause med nyproduktionerne af programmet, men millionærquizzen – de resterende førstegangsudsendelser eller genudsendelser – kan fortsat ses på TV 2 og TV 2 CHARLIE,« lyder det.

Det betyder også, at Hans Pilgaard fremover får noget mere tid til andre projekter, fortæller han. I første omgang kan TV 2-seere glæde sig til at se ham som vært på et »nyt og meget anderledes« quizprogram med titlen ’Er der en læge til stede?', som har premiere 12. februar, mens han sideløbende har stiftet sit eget firma Hapi Entertainment.

Men selv om den folkekære tv-vært har masser af ting i støbeskeen, så ser han gerne, at TV 2 ikke vælger at droppe 'Hvem vil være millionær' helt.

»Det er den fedeste quiz, jeg nogensinde har set og været med til. Da jeg så det for første gang tilbage i 90'erne tænkte jeg straks, at det var et koncept, som var skide godt fundet på. Skaberne af programmet har ramt noget, der er gået op i en højere enhed,« siger Hans Pilgaard, der heller ikke selv ønsker, at holde den store afskedstale, før TV 2 officielt har erklæret programmet for fortid.

»Og så er det mit klare indtryk, at mange har fulgt med gennem årene. Men det er klart, når noget har kørt så lang tid, så er der nok nogen, som tager det for givet.«