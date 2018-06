Trine mener ikke selv, at hun var den, der mindst fortjente at blive inde på hotellet.

Det var lidt af et afsnit i aftenens udgave af ‘Paradise Hotel’. Én deltager skulle forlade hotellet, mens partneren til den person, som røg ud, gik direkte i finalen. Det var de andre deltagere, der skulle beslutte, hvem de mente ikke fortjente at være på hotellet. Lenny, Nadja og Tine gav alle tre deres stemme til Trine, som endte med at være den, der havde flest stemmer.

Det betød, at Trine måtte vinke farvel til ‘Paradise Hotel’ så tæt på finalen, mens Isac nu har sikret sig en finaleplads.

– Det var mega nederen, at jeg røg ud. Jeg føler jo ikke, at jeg var uværdig til at vinde. Jeg føler virkelig, at jeg havde gjort det mega godt, og at jeg havde fortjent at vinde, fordi jeg havde bare kæmpet, fortæller Trine om sit exit fra hotellet.

Trine: Ville dele pengene med Mathias

Det gjorde særligt ondt, fordi der var én, hun gerne ville vise, at hun kunne gå hele vejen på egen hånd.

– Jeg ville gerne i finalen. Jeg ville gerne vise Mathias, at jeg sagtens kunne, og så kunne jeg vinde de penge og tage dem med hjem, og så kunne vi dele dem, siger Trine.

På trods af det ærgerlige exit, så er Trine glad og stolt af sin deltagelse i ‘Paradise’.

– Hvis ikke, jeg havde meldt mig til ‘Paradise’, så havde jeg ikke mødt Mathias, og jeg havde heller ikke fået Elina og Nicolaj som roomies, så jeg er vil glad for det. Jeg har ikke fortrudt det overhovedet. Jeg har været 100 procent mig selv derinde, og hvis man bare er dét, så kan man også være stolt, når man kommer hjem. Og det er jeg, siger hun.

Det er endnu uvist, om vi i fremtiden får mere tv med Trine.

– Jeg ved ikke, om jeg kunne finde på at lave mere reality. Det skulle virkelig være noget, der fanger mig. Det har jo været sjovt, så jeg kan nok ikke sige helt nej.

Finalen af ‘Paradise Hotel’ sendes i morgen klokken 22.00 på TV3. Realityportalen er naturligvis med til finalefesten, så følg med på vores Instagram og Faceook.

