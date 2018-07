Den biografaktuelle 'Mission Impossible'-stjerne har ikke været i fast forhold siden 2012.

I en alder af 56 år har Hollywoods største stjerne Tom Cruise tilsyneladende lagt kærligheden på hylden. Og i stedet er han flyttet til byen Clearwater i solskinsstaten Florida, hvor han bor lige over for Scientologys internationale hovedkvarter.

I Clearwater har Tom Cruise investeret adskillige dollar-millioner i en penthouselejlighed, hvor han har udsigt til Scientologys hvidkalkede hovedkvarter. Og ifølge bladet People Magazine ses han i gadebilledet ofte sammen med andre scientology-medlemmer.

Den 56-årige superstjerne er flink og imødekommende, når nysgerrige fans beder om en autograf eller en selfie. Men ifølge People Magazine snakker Tom Cruise aldrig med folk, han ikke kender.

Forrige år solgte Cruise sin kæmpevilla i Hollywood for ikke mindre end 250 millioner kroner. Men på filmfronten er den fraskilte far til tre alligevel mere aktiv end nogensinde.

Således er Cruise i fuld igang med den længe ventede fortsættelse til sit helt store gennembrud fra 1986, 'Top Gun' (premiere 2019). Og i denne weekend har Cruise nyeste actionbrag 'Mission: Impossible - Fallout' premiere i de danske biografer.

Når Tom Cruise ikke er hjemme i luksuslejligheden i Clearwater, bor han ifølge avisen The Guardian ofte på hotelværelser i New York, London og Paris, eller hvor filmarbejdet bringer ham hen.

Efter skilsmissen fra sin tredje hustru, skuespillerinden Katie Holmes i 2012, er Tom Cruise ifølge People Magazine blevet 'meget privat'.

Og i et interview med Hollywood Reporter bekræfter Mission Impossible-kollegaen Simon Pegg dén antagelse:

»Han er på mange måder en mystisk figur. Folk spekulerer meget over, hvilken slags person han er. Og ofte opfinder de deres egen virkelighed. Tom Cruise gør intet for at påvirke den opfattelse. Han har taget klar afstand fra den slags,« siger Simon Pegg.

Det var Tom Cruise første hustru Mimi Rogers, der i 1988 introducerede Tom Cruise til Scientology Kirken, der blandt andet fornægter enhver form for psykiatri og har ry for at fungere under kultlignende forhold.

Selv har Tom Cruise ved flere lejligheder rost Scientology for kirkens indflydelse i hans liv. Ifølge Cruise kurerede Scientology blandt andet hans ordblindhed. Men trods stjernens egen overbevisning, lykkes det ham aldrig at overbevise de to følgende hustruer, Nicole Kidman og Katie Holmes.

De blev aldrig selv medlemmer. Og i dag betragtes begge eks-koner som dét, Scientology kalder en 'undertrykkende person' (Suppressive Person' eller blot 'SP'). I kirkens øjne står disse SP'er imellem Scientology-medlemmet og troen. Og det betyder, at pågældende medlem ikke må se disse SP'er.

Ifølge bladet Star Magazine er Tom Cruise yngste datter Suri også stemplet som 'Suppressive Person'. Derfor har action-skuespilleren i otte år ikke set ret meget til den i dag 12-årige pige, der bor fast på Manhattan sammen med sin mor, Katie Holmes.

Modsat er Tom Cruise' to ældste børn, datteren Isabella (25) og sønnen Connor (23) (begge adopteret sammen med Nicole Kidman) dybt involveret i deres fars liv og Scientology Kirkens virke.

Således bor Connor Cruise sammen med sin far i Clearwater, hvor han dagligt færdes i kirken. Og Isabella Cruise, der bor i London sammen med sin kæreste, er involveret i Scientologys europæiske afdeling.

Privat er Tom Cruise ifølge People Magazine nære venner med Scientologys kontroversielle leder David Miscavige. I 2008 modtog skuespilleren Scientology Kirkens fineste udmærkelse, den såkaldte 'Freedom Medal of Valor', for sin tro tjeneste. Og ifølge avisen New York Times er Tom Cruise involveret i Scientology som aldrig før.

Men trods travlheden i kirken er Tom Cruise stadig begejstret for sit filmarbejde.

Og i interviewet med People Magazine fortæller han blandt andet.

»Jeg har drømt om at lave film, siden jeg var fire år gammel. Det var min drøm at kunne underholde et publikum.«

Blandt Scientologys andre kendte medlemmer er skuespilleren John Travolta, popstjernen Beck, skuespillerinden Kirstie Alley og jazzmusikeren Chick Corea.