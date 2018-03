Henrik har stoppet 2 mænd kørende på en Puch Maxi, som er på vej ind på en pub. Mens Henrik prøver at få et overblik over situationen, vil de 2 mænd meget gerne have lidt våd til ganen. Se den spøjse situation her, og se resten af Politijagt onsdag 20:00 på Kanal 5 & Dplay.

