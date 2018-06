Nordea-fonden har skænket 6,9 millioner kroner til en udstilling om Troels Kløvedals rejser med sit skib Nordkaperen. Den gamle skipper har trods sin uhelbredelige sygdom selv været med til at lede i arkiverne.

Til efteråret, nærmere bestemt den 31. oktober, vil kronprins Frederik åbne en helt ny udstilling om Danmarks store søfarer Troels Kløvedal, når Naturhistorisk Museum i Aarhus slår dørene op for udstillingen 'Verden venter’, der med ord og billeder vil tage de besøgende med ud på skibet Nordkaperens mange eventyr.

Nordea-fonden, der hvert år donerer omkring en halv milliard kroner til organisationer, foreninger og ildsjæle, ’som vil skabe det gode liv for andre i Danmark’, har udvalgt udstillingen om Troels Kløvedal, som de mener netop kendetegner ’det gode liv’.

»Når man har levet så mange år så tæt på naturen, set verden og havene forandre sig og fået nye horisonter med på, hvad der kendetegner det gode liv, så er der et vigtigt budskab til os alle på mange planer,« siger museumsinspektør Bo Skaarup i en pressemeddelelse.

Hovedpersonen selv har slået fast anker på land, efter han for cirka to år siden fik konstateret den uhelbredelige nervesygdom ALS og samtidig blev ramt af lungesygdommen bronkiektasi. Han har mistet stemmen og kommunikerer nu via e-mail og sin iPad. Han har på den måde kunnet være med til at finde gamle billeder og hjælpe til med udstillingen.

»Det er dejligt at få lov til at genopleve de mange gode minder, som er knyttet til mine ting, mens vi udvælger genstande til udstillingen,« lyder det fra Troels Kløvedal i samme pressemeddelelse.

Udstillingen, der kommer til at bestå af en blanding af fotos, videoer og genstande fra Nordkaperens rejser, indeholder også et afsnit, hvor man kan komme under dæk og opleve, hvordan besætningen boede på havet. Det hele flyttes videre til M/S Museet for Søfart i Helsingør i efteråret 2019.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Troels Kløvedal om, hvordan han har det for tiden, og hvad han har fået gravet frem i forbindelse med udstillingen.

I april, da han fyldte75 år, svarede han kort i en e-mail til B.T., at han blev svagere og svagere, men at han heldigvis stadig kunne skrive – selv om det var med besvær.

Kort efter gav den gamle søulk da også liv fra sig, da han i et debatindlæg i Politiken sendte et modsvar til integrationsminister Inger Støjberg, som havde opfordret muslimer til at holde ferie under ramadanen, da hun ikke mente, man kunne arbejde under faste.

Her mindede Troels Kløvedal Inger Støjberg om, at vi har religionsfrihed i Danmark, og at han aldrig har haft problemer med at styre sit skib, selv om han fastede.

Mens Troels Kløvedal nu kan glæde sig til at se sit liv udstillet på museum, kan han også glæde sig over at blive oldefar hen over sommeren. Hans barnebarn – Mikkel Behas ældste søn, Emil – skal nemlig være far for første gang, og dermed er der styr på næste generation, som Troels Kløvedal har doneret sit skib Nordkaperen til.

Han kan samtidig glæde sig over, at hans erindringsbog ’Alle mine morgener på jorden’, der udkom sidste år i december, fortsat ligger i toppen af boghandlernes bestseller-liste.