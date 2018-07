Den amerikanske stjerneinstruktør James Gunn, der står bag Guardians of the Galaxy-filmene, kommer ikke til at arbejde for Marvel og Disney længere. Han blev fyret fredag, efter en række krænkende tweets fra 2008 og 2009 kom endnu en gang frem i lyset i en artikel fra det konservative medie Daily Caller. Det skriver flere medier heriblandt CNN og Hollywood Reporter.

'Den krænkende attitude og udtalelser, som er opdaget i James' Twitter-feed, er uforsvarligt og stemmer ikke overens med filmstudiets værdier. Derfor har vi stoppet samarbejdet med ham,' sagde Walt Disneys Studios bestyrelsesformand, Alan Horn, i en pressemeddelelse fredag.

De ti år gamle tweets. som Daily Caller omtaler, efter Gunn havde kritiseret den amerikanske præsident Donald Trump, skulle omhandle jokes med pædofili og voldtægt.

James Gunn forsøgte at slukke ilden, efter historien fra Daily Caller blev publiceret, ved at forklare sig selv på Twitter. Herefter forklarede han i en pressemeddelelse, at det var et fejlslagent forsøg på at være en provokatør. Han beklagede sine tweets, der var meget 'stupide'.

'Det eneste, jeg kan gøre, udover at tilbyde min dybeste undskyldning, er at være det bedste menneske, jeg kan være,' lød det blandt andet fra den 51-årige instruktør, som lagde sig fladt ned. Men det kunne ikke redde hans karriere hos Marvel, der er ejet af Walt Disney Studios.

Er det den rigtige beslutning at fyre James Gunn?

En af stjernerne i filmene Dave Bautista, der spiller den brutale Drax i James Gunns hitfilm, er slet ikke tilfreds med Disneys beslutning.

'I første omgang har jeg dette at sige. James Gunn er et af de mest kærlige, omsorgsfulde og gode mennesker, jeg har mødt. Han er mild, flink og værdsætter både mennesker og dyr. Han har begået fejl. Det har vi alle. Jeg synes SLET IKKE, at det er ok.'

Det var meningen, at 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' skulle i have premiere i 2020, men hvorvidt den plan er ændret er ikke meldt ud endnu. Og det er heller ikke offentliggjort, hvorvidt man har fundet en ny instruktør til filmen.

Samlet set har de to første film i trilogien indtjent over 1,5 milliarder dollars svarende til 9,5 milliarder danske kroner.