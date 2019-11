Selvom man selv er kendt, så kan man stadig godt blive duperet, når man møder en verdensstjerne.

Det var i hvert fald det, der skete, da Sofie Linde mødte sangeren Ed Sheeran, som er en af verdens mest populære musikere.

Det fortæller hun om i aftenens afsnit af talkshowet 'Riising Late Night,' hvor hun beskriver den akavede situation, hun stod i ved finalen i programmet 'X Factor.'

Her skulle Sheeran optræde, og Linde fortæller, at hun var nervøs hele dagen. Hun fortæller om mødet:

»Så vil jeg jo godt være cool, og så havde jeg forberedt nogle ting,« starter tv-værten.

Hun siger, hun havde planlagt at spørge til, om han var klar, og om han havde brug for et eller andet fra hende.

Det var bare ikke sådan, det gik.

»Så kommer jeg derop, og så krammer han mig, og så går klappen ned, og så får jeg sagt 'you are so cool.'«

Sofie Linde forklarer videre, at hun holder så længe fast i Ed Sheeran, at han må vriste sig fri af hende.

Noget, der morer publikum i talkshowet meget.

Hvis man vil se mere af Sofie Lindes fortællinger, så gæster hun og tidligere radio-programchef Mikael Bertelsen 'Riising Late Night'.

Det bliver sendt tirsdag aften klokken 22 på Kanal 5.