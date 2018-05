Torsdag kom det frem, at den norske skuespiller Jakob Oftebro, der i dansk øjemed er kendt for sin rolle i 'Skammerens datter' og som Laust Jensen i DR-serien '1864', havde været ude for et uheld under optagelserne til tv-serien 'Hamilton'.

Ulykken skete lørdag, da der blev indspillet en scene med optøjer melllem politi og demonstranter, som involverede en molotovcocktail. Ifølge den norske avis VGs oplysninger skal Jakob Oftebro have fået indholdet ud over sig, hvorved han pådrog sig flere brandskader.

Nu kommenterer produktionsselskabet bag 'Hamilton' på ulykken, og det lægger sig fladt ned.

Det skriver VG.

Skuespiller Jakob Oftebro fotograferet i studiet. Foto: Simon Læssøe Skuespiller Jakob Oftebro fotograferet i studiet. Foto: Simon Læssøe

»En indspilning skal være et sikkert sted for alle, der medvirker, og det, som er sket, er ikke acceptabelt. Det må ikke kunne ske, og vores absolut største fokus nu er, hvordan Jakob (Oftebro, red.) og hans team har det. Lige nu er det uklart, hvilke konsekvenser det vil få for indspilningen,« skriver produktionsselskabet i en mail til VG.

Jakob Oftebros manager udtaler til VG, at den 32-årige skuespiller er udskrevet fra hospitalet efter at være blevet behandlet for skaderne.