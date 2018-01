Faste seere af 'Årgang 0' på TV 2 har nok bemærket det. At familien Elhauge bestemt ikke mangler noget.

Det vidner sommerhuset på Mallorca, familiens Volvo XC90 til over en mio. kr. og villaen på 251 kvadratmeter i den aarhusianske bydel Højbjerg blandt andet om. Og det skyldes, at den 17-årige 'Årgang 0'-stjerne Christian Elhauges forældre har stor succes som iværksættere, skriver Se og Hør.

Christians mor Tina Elhauge er indehaver af modefirmaet Like London, som hun efter flere års hårdt slid er begyndt at tjene penge på. Rigtig mange penge, endda. I 2016 havde modefirmaet, som via hjemmesiden www.likelondon.com sælger blandt andet kjoler, smykker og bukser til kvinder, et overskud på 3,2 mio. kr. efter skat. Det viser Like Londons seneste regnskab.

Egenkapitalen er oppe på 3,3 mio. kr., og de gode tider i virksomheden fik 40-årige Tina Elhauge til at give sig selv et udbytte på 2,5 mio. kr.

Regnskabet viser i det hele taget, hvor imponerende væksten er i Like London, som i dag har 13 ansatte. Overskuddet i 2016 er således mere end syv gange større, end i 2012. I samme periode er egenkapitalen mere end firedoblet.

De gode tider i Like London understreges af, at Tina Elhauges firma har investeret i et hus til 6,3 mio. kr. i Aarhus.

Christians far Mogens Elhauge investerer i ejendomme og ejer blandt andet nogle lejligheder, der er ved at blive bygget på Aarhus Havn. Ved siden af er også han i gang med et iværksættereventyr, som dog endnu ikke har samme succes som hustruen Tina Elhauges.

56-årige Mogens Elhauge startede i 2013 Arokko, som sælger hud- og hårplejeprodukter med marokkansk arganolie. Hidtil har virksomheden dog ikke givet overskud. Det seneste regnskab viser et underskud på 35.000 kr.

Selvom forældrene bestemt ikke mangler noget, betyder det ikke, at Christian Elhauge og hans brødre får alt serveret på et sølvfad. Hvis Christian ønsker at flytte ind i det hus, morens firma har købt, skal han således betale husleje, lod forældrene forstå i årets første afsnit af 'Årgang 0'.

Christian har i modsætning til Rachel og Stephanie ikke været med i 'Årgang 0' siden starten i år 2000. Han blev en del af det populære program som seks-årig i 2006.