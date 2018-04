Torsdag aften lagde kvinden bag den populære tv-serie SKAM, Julie Andem, en video op på sin Instagram, hvor tallet fem står skrevet. Det har sat vilde spekulationer i gang.

Den norske ungdomsserie SKAM, som følger en gruppe gymnasieelever og afbilleder ungdomslivets problematikker, har fået flere hundredetusind fans verden over.

Men sæson fire blev den sidste sæson i serien og efterlod seere med et stort hul i sjælen, da sæsonen sluttede i foråret 2017.

Men nu er der nyt håb.

Tallet ‘5’

Seriens skaber og instruktør Julie Andem har nemlig lagt en video på sin Instagram i en story, hvor man kan se, hvad der ligner, et filmset. Hun filmer rundt i en gymnastiksal og panorerer ned på et kamera, der står og optager.

På videoen har hun skrevet tallet ‘5’, og det får fans til at gætte på, om hun mon er ved at lave endnu en sæson til den elskede serie.



Se et skærmbillede af videoen nedenunder og se hele optagelsen øverst i artiklen:

Skærmbillede af Julie Andems video på Instagram. Skærmbillede af Julie Andems video på Instagram.

I Facebook-gruppen ‘Kosegruppa DK’ for danske SKAM-fans lægger brugere skærmbilleder op af Julie Andems mystiske video og spørger håbefuldt, om det mon er et tegn på, at en sæson fem er på vej.



Brugerne skriver blandt andet: 'Hvis William kunne komme tilbage, selvom vi troede, det var umuligt, så kan sæson 5 også', og 'det ville gøre mig til verdens lykkeligste menneske!'.

Nedtælling?

Flere kommenterer dog, at det måske er en nedtælling til den amerikanske version af SKAM, som har premiere på tirsdag. Amerikanerne har valgt, ligesom italienerne, at lave deres egen version af den populære tv-serie, under titlen ‘SKAM Austin’.



Fans tror derfor, at femtallet i videoen kan betyde, at der er fem dage til premieren, og at optagelserne af gymnastiksalen er fra en scene, der indgår i den amerikanske SKAM.



Facebook-brugerne i 'Kosegruppa DK' skriver blandt andet: 'Mon ikke det refererer til, at der er fem dage til SKAM Austin starter?', og 'Jeg tror, der kommer et 4-tal idag..'.

julie: *post a video with a 5 because skam austin starts in 5 days or something like that“

me: „OMG SESONG 5 IS HAPPENING JEG ELSKER DEG JULIE“ pic.twitter.com/Pvn6MzYSk9 — marie (@colorfuleva) April 19, 2018

Se teaseren til 'SKAM Austin' her: