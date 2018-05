Zentropa har offentliggjort traileren for Lars von Triers nye film. Den kan du se herover.

Den danske instruktør, Lars von Trier, er klar til at fremvise sin nye seriemorder-film i Cannes mandag aften.

Den ventes at vække opsigt, selvom ‘The House that Jack Built’ ikke er en del af filmfestivalens hovedkonkurrence.

Ifølge BBC vil filmen, der har stjerner som Matt Dillon, Uma Thurman, Bruno Ganz og Sofie Gråbøl på rollelisten, være et af dette års ‘største samtaleemner’ i Cannes.

Og ifølge DR’s filmanmelder, Peer Juul Carlsen, er filmen grundet dens indhold spået til at 'skabe ballade' efter verdenspremieren i aften. Det skyldes også, at von Trier i sin film lader hovedrollen dræbe kvinder på stribe, og i lyset af #Metoo-bevægelsen skal det nok skabe røre i andedammen, lyder det.

'Der er efter sigende også et par mænd på listen over morderen Jacks ofre. Men en eller anden form for kraftig reaktion skal der nok komme på ’The House that Jack Built,’ skriver Peer Juul Carlsen.

I den nye trailer for ‘The House that Jack Built,’ som filmselskabet Zentropa netop har offentliggjort, ses seriemorderen Jack spillet af Matt Dillon, der opfatter hvert mord som kunst. Det går blandt andet ud over Uma Thurman.

Med den voldsomme film er Lars von Trier tilbage i Cannes efter at være forvist i syv år.

I 2011 fik han udtalt, at han ‘forstår Hitler,’ hvilket gjorde ham til persona non grata i det sydfranske.