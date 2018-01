Filmen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" vandt prisen for årets bedste drama. Ovenfor kan du se traileren for filmen

Beverly Hills. Den 75. udgave af Golden Globe Awards løb af stablen i Beverly Hills natten til mandag dansk tid.

Priserne uddeles af organisationen Hollywood Foreign Press Association.

Her er et udpluk af årets vindere:

* Årets bedste film, drama:

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

* Årets bedste film, komedie/musical:

*Lady Bird".

* Årets bedste mandlige skuespiller i en film, drama:

Gary Oldman, "Darkest Hour".

* Årets bedste kvindelige skuespiller i en film, drama:

Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

* Årets bedste mandlige skuespiller i en film, komedie/musical:

James Franco, "The Disaster Artist".

* Årets bedste kvindelige skuespiller i en film, komedie/musical:

Saoirse Ronan, "Lady Bird".

* Årets bedste udenlandske film:

"Aus dem Nichts", Tyskland.

* Årets bedste tv-serie, drama:

"The Handmaid's Tale".

* Årets bedste tv-serie, komedie/musical:

"The Marvelous Mrs. Maisel".

* Årets bedste tv-film eller miniserie:

"Big Little Lies".

* Årets bedste mandlige skuespiller i en tv-film eller miniserie:

Ewan McGregor, "Fargo".

* Årets bedste kvindelige skuespiller i en tv-film eller miniserie:

Nicole Kidman, "Big Little Lies".

* Årets bedste mandlige skuespiller i en tv-serie, drama:

Sterling K. Brown, "This Is Us".

* Årets bedste kvindelige skuespiller i en tv-serie, drama:

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale".

* Årets bedste mandlige skuespiller i en tv-serie, komedie/musical:

Aziz Ansari, "Master of None".

* Årets bedste kvindelige skuespiller i en tv-serie, komedie/musical:

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Kilde: Goldenglobes.com.

/ritzau/