Da komikerne Linda P og Christina Sederquist i 2013 tog til Hollywood for at lave tv, mødte de den nu afdøde Beverly Hills 90210-stjerne Luke Perry.

De to danske komikere var afsted for at lave tv-serien 'Fra Sydhavn til West Coast', og i klippet som du kan se øverst, stødte de på Luke Perry i forbindelse med et fotoshoot.

Luke Perry jokede med, hvor fedt det var at møde to svenske filmstjerner, og så bad Linda P ham ellers om at afsløre sandheden bag sine sexede øjne.

»Tricket er, at jeg i mange år havde brug for briller. For at se folk, var jeg nødt til at knibe øjnene sammen. På film ser det ud som om, det var med vilje,« forklarede en selvironisk Luke Perry.

Mødet blev sendt på Kanal 5 og holdet har siden fortalt, hvordan Luke Perry gavmildt valgte at donere sin løn fra optagelserne til et børnehospital.

Luke Perry, der blev uddødeliggjort som 1990'ernes store badboy Dylan McKay i Beverly Hills 90210, døde mandag kun 52 år gammel som følge af et slagtilfælde.

Han nåede i sine sidste år at spille med i Netflix-serien Riverdale, ligesom han dukker op i Quentin Tarantinos kommende film Once Upon a Time in Hollywood blandt andet overfor Leonardo DiCpario