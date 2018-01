Den skandaleramte præsident, Donald Trump blev ikke nævnt én eneste gang. De to danske vinder-chancer smuttede. Showet var jævnt kedeligt. Og aftenens to store vindere var tv-serien 'Big Little Lies' og filmen 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri', der kunne læsse hhv otte og seks af de fine priser ind i limousinen, før de kørte hjem.

Så kort kan den 75. Golden Globe-uddeling, der i nat blev afholdt i Hollywood, beskrives.

Vanen tro var den danske superstjerne, Nikolaj Coster-Waldau - ulasteligt klædt i smoking - ellers mødt op til den femte nominering af TV-showet 'Game of Thrones', hvor han spiller den skurkagtige helt, Jamie Lannister.

Men både Nikolaj Coster-Waldau og hans danske skuespillerkollega, Claes Bang, der sammen med resten af holdet bag den svenske film 'The Square' var nomineret i kategorien 'Bedste udenlandske film', måtte gå tomhændede hjem.

Blandt natten øvrige store vindere var dramaet 'Lady Bird' ( bl.a. 'Bedste Film' og 'Bedste Kvindelige hovedrolleindehaver', Saorise Ronan) og 'The Shape of Water' (Bl.a. 'Bedste instruktør' og 'Bedste soundtrack').

Men det var ironisk nok slet ikke årets film, der spillede hovedrollen i årets Golden Globe-uddeling.

I kølvandet på sex-skandalen, der sidsen oktober har raset som en steppebrand over Hollywood, har hundredevia af kvindelige skuespillere, instruktører og producere deltaget i en kampagne ved navn 'It's Time' (det er på tide).

I den anledning var kvindelige superstjerner som. Angelina Jolie, Susan Sarandon og Geena Davis mødt op til Golden Globe-festen klædt i sort. Mandlige filmstjerner som Denzel Washington og Tom Hanks var også klædt i sort for at vise deres sympati med de tusindvis af kvinder, der siden kampagnens start har stået frem og fortalt åbent om deres oplevelser med sex-mibrug.

Og hovedparten af aftenens takketaler handlede da også om dén sex-chikane, der i årtier har ligget som en sort skygge over det mandsdominerede filmby.

Det var den amerikanske talkshowvært, Seth Meyers, der var vært ved årets Golden Globes-uddeling. Og det klarede han anstændig, uden at imponere.