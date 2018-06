To af de velkendte 'Prinsesser fra Blokken'-babes har for alvor taget hul på det seriøse voksenliv.

‘Prinsesser fra Blokken’ bankede ind på den danske realityscene i 2016, da DR3 havde premiere på fire afsnit om pigerne fra Vestegnen. Serien var for alvor en succes og sikrede sig en ZULU Award i 2017.

Det blev dog aldrig til en anden sæson, selvom flere af seriens medvirkende havde gjort sig forhåbninger om det. Nu afslører to af pigerne, Emma og Camilla, at de har taget hul på en ny vej i deres liv:

»Jeg går i skole inde på SOPU København, og det går godt. Jeg er næsten lige startet, men jeg har det fint med at være på skolebænken. Jeg er gladere, end jeg plejer at være, så det er fint. Min plan er, at jeg tager SOSU-assistenten nu, og så går jeg videre til at læse til sygeplejerske bagefter. Så jeg skal gå i skole i mange år« forklarer Emma Sunshine, der dog ikke afviser, at hun også kan finde på at lave tv i fremtiden:

»Hvis jeg får tid til noget sjovt, der kommer frem lige pludselig, så kan det godt være, jeg er klar på noget mere tv. Men skolen er i første række. Jeg er nødt til lige at have en uddannelse« fortæller hun, mens ‘Prinsesser fra Blokken’-veninden Camilla Ludvig forklarer:

»Jeg går og venter på, at jeg skal starte uddannelse, hvilket jeg gør til august. Jeg skal igang med at læse event-koordinator. Det er dog kun et halvt år, og så skal jeg i lære to år efterfølgende, og så er jeg færdig. Men jeg udelukker heller ikke, at jeg måske kunne finde på at lave mere tv« fortæller hun og nikker genkendende, da Realityportalen.dk spørger dem ind til, om de er blevet seriøse karrierekvinder:

»Ja, vi er jo nok blevet lidt ambitiøse. Det er jo også et par år siden efterhånden, at ‘Prinsessen fra Blokken’ blev sendt« forklarer hun.

Se hele interviewet med Camilla og Emma, hvor de også afslører, hvordan det går med kærligheden:





