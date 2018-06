Roseanne Barrs tv-serie blev lukket, da skuespillerinden skrev et dybt racistisk tweet om tidligere præsident Obamas rådgiver. Nu genopstår serien - endnu engang - denne gang uden Roseanne.

Det var en gigantisk nyhed for serie-freaks verden over, da det sidste år kom frem, at 90'ernes populære sitcom 'Roseanne' vendte tilbage til skærmen efter over 20 års pause.

Det første nye afsnit af serien blev sendt i marts i år, og tv-stationen nåede at sende alle ni afsnit i den nye sæson, inden ABC for få uger siden annoncerede, at serien blev lukket ned igen.

Årsagen? Et dybt racistisk tweet fra seriens absolutte hovedperson.

Roseanne Barr har aldrig lagt skjul på, at hendes politiske sympatier ligger hos præsident Donald Trump. Men da hun skrev et tweet, hvor hun sammenlignede tidligere præsident Obamas rådgiver, Valerie Jarrett, med en baby fra et ægteskab mellem Det Muslimske Broderskab og filmserien 'Abernes Planet', blev det for meget for tv-stationen.

Valerie Jarrett er født i Iran, men har amerikanske forældre.

Roseanne Barr fortrød og undskyldte sit tweet, men det gjorde tilsyneladende ikke producenten mildere stemt.

»Roseannes erklæring på Twitter er afskyelig, modbydelig og ikke i tråd med vores værdier,« svarede ABC ifølge CNN.

Noget tyder dog på, at den fiktive familien Connor får lov til at overleve UDEN dens matriarkalske overhoved. Roseanne Barr bliver nemlig skrevet ud af serien, og den genopstår - for anden gang - under et andet navn. Arbejdstitlen skulle være ’The Connors’, og Roseannes tv-datter, der bliver spillet af Sara Gilbert, får fremover hovedrollen.

Det skriver BBC.

Tv-serien 'Roseanne' blev første gang sendt på amerikansk tv i 1988 og frem til 1997. Serien blev også vist på dansk fjernsyn.