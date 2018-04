Der var ellers udsigt til, at forholdet kunne udvikle sig, men det hele blev lidt for meget for Mariyah.

Det er ikke længe siden, at Realityportalen kunne fortælle, at Mariyah, kendt fra ‘Besat af Bad Boys’ på TV3, havde mødt en sød fyr. Her fortalte den blonde babe, at der var potentiale for, at deres forhold kunne udvikle sig, men nu er hun bakket helt ud af det.

»Vi nåede jo ikke så langt. Han ville rigtig gerne. Han er jo meget sød, men han ville gerne en helt masse, og vores liv passede ikke rigtig sammen. Det er det der med arbejdstider, og hvordan man så bruger sin tid,« fortæller Mariyah og fortsætter:

»Han ville gerne hjemmehygge og sidde. Det gider jeg sgu ikke rigtigt bruge min tid på. Han ville gerne tage sig af mig, og jeg tror, at han troede, at han skulle redde mig fra et eller andet, og jeg skal altså ikke reddes. Jeg har det rigtig godt.«

LÆS OGSÅ: ‘Divaer i junglen’-babe jubler over forlovelse: Jeg tudede og sagde ja

LÆS OGSÅ: ‘Besat af Bad Boys’-Heidi: Sådan er Dennis’ og mit forhold i dag

Et kondom med knude på

Mariyah understreger, at hun aldrig var i nærheden af, at kalde sin tidligere flamme for sin kæreste. De havde simpelthen alt for forskellige idéer om, hvor meget tid, man skulle bruge på hinanden.

»Jeg har hele tiden være single, for vi nåede ikke til forholdet. Det stak lidt af. Han ville ses hele tiden, og han anklagede mig for at være egoistisk, fordi jeg ikke kunne forstå, at han gerne ville bruge sin søndage sammen med mig, og nu måtte jeg altså holde op med at være så egoistisk,« fortæller hun og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Fie Laursen afslører snyd i ‘Divaer i junglen’

LÆS OGSÅ: Det så du ikke på tv: Sasha fik hjælp af TV3 – men det gjorde det hele meget værre

»Men da sagde jeg, at jeg ikke gad at ses, fordi jeg ikke havde lyst. Jeg ville have alenetid. Han ville have, at jeg skulle bruge min alenetid med ham. Det kunne jeg ikke. Så jeg følte, at jeg blev proppet ned i et kondom, og der blev bundet knude på. Jeg kunne ikke. Jeg har smidt håndklædet i ringen. Jeg prøvede at give det en chance, men jeg kunne ikke.«

Nu er ‘Besat af Bad Boys’-baben dog mere end klar til at finde en ny fyr.

»Jeg siger til dig, at jeg skal ud at jage. Jeg er lige ude at gå en tur, og jeg har ikke nået at hente min kaffe endnu, fordi jeg bare er ude foran en café og glor på mænd. Jeg har det godt. Jeg er sommerklar,« fortæller hun.

LÆS OGSÅ: Rikke Chili i dramatisk trafikulykke: Påkørt af bil

LÆS OGSÅ: ‘Diva’-Rikke afslører: Det skete der med mig og Mogens



Følg med på vores Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.​

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.