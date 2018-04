Den unge mor er langt fra tilfreds med den danske designer og modemand.

Princess Natascha Ellen Linea Kaup var samtaleemnet, da der i fredags blev sendt et nyt afsnit af Radio24syv-programmet ‘Det vi taler om’. Her debatterede panelet hende kommende bogudgivelse og navneskift, men på et tidspunkt blev samtalen også drejet ind på tvangsfjernelsen af datteren Lia – en datter, hun senere fik hjem igen efter hård kamp.

Her blev det for personligt for ‘De unge mødre’-deltageren, der især mener, at Jim Lyngvild gik over stregen. Det skriver hun i et indlæg på sin blog.

»Men samtalen drejer sig hurtigt over til at handle om tvangsfjernelsen af Lia. Her synes jeg, Jim Lyngvild går LANGT over grænsen! Normalt skal der meget til, før jeg bliver forarget over folks udtalelser, men her synes jeg faktisk, det blev for personligt, og her synes jeg faktisk, han blev for meget« skriver hun blandt andet.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, hvordan det gik til, de Natascha Linea og Bent igen fik datteren hjem:

Princess Natascha er også utilfreds med, at han har udtalt sig om hendes kjole til Reality Awards, og at han kritiserer hende for at være fuld, når hun har børnefri. Men det er kommentarerne om tvangsfjernede børn, hun især er rasende over.

Princess Natascha er rasende på Jim Lyngvild, men han slår fast, at han ikke har talt specifikt om hende. (Foto: Janus Nielsen)

»Samtalen drejer sig jo hurtigt ind på sagen omkring Lias anbringelse. De snakker frem og tilbage, og Jim fortæller, at han kender nogle plejefamilier, som har været mor for de her børn i fem-ti år, og pludselig kommer der en eller anden kælling af en mor og skal have barnet tilbage, fordi mor går forud.«

»Ja, selvfølgelig skal vi sgu da have vores børn tilbage, når vi kan finde ud af at passe dem. Ja, vi skal have VORES BØRN hjem, når det er der, de har det bedst, og det er der, de hører til« skriver hun.

“Hold kæft, han er en nar”

Princess Natascha siger til Realityportalen, at hun ikke er ude på at starte en bitchfight med Jim Lyngvild, men hun har heller ikke bare tænkt sig at lade det passere.

»Det gik langt over stregen og blev alt for personligt. Han kender jo slet ikke til mig og min situation, og så skal han da bare holde sin kæft. Da jeg hørte programmet, tænkte jeg virkelig, at han da var en kæmpe nar. Jeg har ellers altid godt kunnet lide ham, men her gik han altså for langt« siger hun.

Hun slår fast, at det ikke handler om, at hun ikke kan tåle kritik.

»Han må gerne kritisere mig, og selvfølgelig må han have sine holdninger, men så kan han da i det mindste sætte sig ind i min historie, og hvem jeg er. Så må han da mene lige, hvad han har lyst til, siger den unge mor og slår fast, at hun meget gerne vil sætte ham ind i hendes historier.«

»Jeg vil da gerne mødes med ham, hvis han vil. Og jeg vil da også meget gerne sende ham et eksemplar af min bog. Så har han da noget at kritisere.«

Jim Lyngvild: Børnene er det vigtigste



Realityportalen har talt med Jim Lyngvild, der indrømmer, at han går lidt hårdt til den unge mor, og det fortryder han, hvis hun føler sig hårdt ramt.

»Jeg står ved, hvad jeg har sagt – det gør jeg altid. Men jeg er da ked af, hvis hun er blevet ked af de ting, der er blevet sagt, for det var ikke meningen« siger han.

»Det kan også godt være, at kommunen har begået en fejl i hendes sag – det håber jeg, når hun har fået barnet hjem igen – og jeg håber, at barnet har det godt. For børnenes følelser er vigtigere end morens – altid« siger han.

Han slår fast, at han i programmet ikke udtaler sig specifikt om tvangsfjernelsen af Lia.

»Jeg udtaler mig ikke specifikt om hendes sag, for jeg kender hende ikke. Jeg taler jo om emnet generelt, og der er min holdning altså, at det altid skal være til barnets fordel, når det handler om tvangsfjernelser. Der skal altså også noget til, før man får tvangsfjernet et barn. Det er jo ikke bare sådan, at kommunen tager stikprøver på enkelte. Der er jo en grund til, at børn bliver fjernet.«

»Men i Danmark har vi så stærke regler, der gør, at mødre ofte vinder den slags sager, og det er ikke nødvendigvis altid barnets bedste, der bliver tænkt på. Og for mig er børnenes følelser altså langt vigtigere end mødrenes. Igen, jeg taler ikke om hendes sag specifikt, for jeg kender hende ikke. Men jeg håber bare sådan på, at hendes børn har det godt.«

Han afviser også, at han har kaldt Princess Nataschas børn for snottede unger.

»Det er jo et citat fra filmen ‘Blinkende lygter’, hvor Ole Thestrup siger det. Det er jo ikke noget, som jeg siger til hende og hendes børn« slår han fast.

Her kan du læse hele Princess Nataschas blogindlæg. Du kan høre hele afsnittet af ‘Det vi taler om’ her – debatten om Princess Natascha kommer cirka 45 minutter inde.

