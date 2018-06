'De unge mødre'-deltageren føler, at hun er utro, og det har hun det svært med.

I starten af det nye år bliver Princess Natascha Ellen Linea Kaup mor for tredje gang, hvor hun til januar føder en søn eller datter. Den unge mor har prøvet det to gange før, men fødslen af sønnen Novah for to år siden var første gang, hun fødte hjemme. Og her var det for alvor ved at gå galt.

Den unge mor blev ramt af komplikationer, da moderkagen ikke ville løsne sig fra kroppen, og hun mistede to liter blod og endte med at blive kørt akut på hospitalet. Men den skræmmende oplevelse er ikke noget, der afskrækker hende for at føde hjemme denne gang. Det fortæller Princess Natascha til Realityportalen.

»Jeg vil føde derhjemme igen, men denne gang håber jeg på, at jeg ikke bliver indlagt bagefter«, griner Princess Natascha, der ikke tænker for meget over komplikationerne ved den seneste fødsel.

»Det var jo bare uheldigt, at det skete sidst, og der er ikke større chance for, at det sker igen. Selvfølgelig kan det ske, men så er jeg klar denne gang, og så ringer vi nok til hospitalet lidt før. Hvis det sker, så må jeg på sygehuset, men det er ikke noget, jeg går og frygter«.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se dramaet, da Princess Natascha blev kørt på hospitalet kort efter fødslen af sønnen.

Føler sig utro

Da den unge mor var gravid med datteren Lia og senere med sønnen Novah, var det Birgit Thalwitzer, der ejer scanningsklinikken jordemoder.dk, som sikrede sig, at det hele gik efter planen. I løbet af denne graviditet er det også hende, der har scannet Princess Natascha to gange, men på grund af afstanden mellem Gedser og Fredericia kommer hun ikke til at være ved den unge mors side til fødslen.

Det fortæller ‘De unge mødre’-deltageren på sin blog, hvor hun gør det klart, at det langt fra er nemt for hende, at hun skal have en ny jordemoder. Hun føler nemlig, at hun er Birgit utro.

»Men jeg føler simpelthen, at jeg svigter Birgit, og jeg føler simpelthen, det er så forkert at være ved andre private jordemødre. Det er mega dumt, jeg ved det. Men jeg er blevet så glad for Birgit og hendes mand, Thomas, at jeg virkelig ikke har lyst til at begynde et samarbejde og bekendtskab med andre private jordemødre. Selvom jeg inderst inde godt ved, at det er totalt dumt at rejse helt til Fredericia for at blive scannet, så gør jeg det gerne!«, skriver hun.

Princess Natascha har flere gange taget kontakt til andre private jordemødre.

»Men hver gang, jeg har skrevet til en angående tid eller andet, får jeg en knude i maven og en klump i halsen og har slet ikke lyst til at tage derhen, hvorimod jeg har lyst til at komme hen til Birgit og hendes mand HVER DAG! Natascha, virkelig, tag dig sammen! Det her er så mega dumt og simpelthen for plat! TAG DIG SAMMEN«, skriver hun.

Her kan du læse hele hendes indlæg om den unge mors jordemoder-utroskab, hvor du blandt andet kan få svar på, hvad hun har tænkt sig at gøre, når hun skal føde derhjemme.

