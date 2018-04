'De unge mødre'-deltageren løfter nu sløret for, om hun stadig drømmer om at lave en ironman.

Det er efterhånden fire år siden, at Princess Natascha Ellen Linea Kaup fortalte, at hun drømmer om at gennemføre en ironman, før hun fylder 30. Dengang hed hun stadig bare Natascha Linea og havde inviteret ‘De unge mødre’-seerne med til træningen.

»Jeg har læst på internettet, at en normal person bruger halvandet år på at træne op til det, og jeg har sat 11 år af til det. Så mon ikke det kan lade sig gøre« fortalte hun dengang i reportageserien.

LÆS OGSÅ: Princess Natascha dropper drømmeuddannelsen: Dét skal hun lave nu

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, da Princess Natascha startede ironman-træningen.

LÆS OGSÅ: Silas Holst bekræfter forhold med ‘Paradise’-hunk

LÆS OGSÅ: ‘De unge mødre’-deltagere taler ud om stofmisbrug

Siden er der altså gået fire år, og Realityportalen.dk har derfor fulgt op på, hvordan det går hendes med træningen til den udfordrende konkurrence, hvor man først svømmer 3800 meter, så cykler 180 kilometer, inden man afslutter med at løbe et maraton på 42,195 kilometer.

»Det er stadig et mål, jeg har. Jeg bygger det langsomt op, og snart skal jeg gerne kunne løbe 15 kilometer« fortæller Princess Natascha, der altså stadig håber på, at projektet bliver til noget.

»Jeg har stadig syv år tilbage, og det kan man sagtens nå. Jeg skal snart til at træne mere seriøst, og så vil jeg begynde at gøre det på mindre distancer, hvor jeg for eksempel kun skal svømme 750 meter. Så kan jeg bygge på, indtil jeg i sidste ende kan lave en hel ironman. Jeg tror ikke, det lykkes, men det kunne være så fedt, hvis det gjorde« slår hun fast.

Tiden vil vise, om projektet lykkes for Princess Natascha, der til sommer stopper på HF, fordi hun er kommet ind på grundforløbet som sosu-assistent.

LÆS OGSÅ: Chokeret Princess Natascha: Novah er døv på det ene øre

LÆS OGSÅ: Nadia Shila: Min mor er ikke udviklingshæmmet, men …

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen