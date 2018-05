To børn bliver inden længe til tre for 'De unge mødre'-deltageren, der er gravid igen.

Tidligere i dag kunne Realityportalen afsløre, at Princess Natascha Ellen Linea Kaup vender tilbage til ‘De unge mødre’, når der kommer en ny sæson af reportageserien senere i år. Årsagen ville den unge mor dog gerne holde hemmelig lidt endnu, men nu afslører hun, at det er glædelige omstændigheder, der har sendt hende tilbage i programmet.

Princess Natascha har aldrig lagt skjul på, at hun i fremtiden drømmer om flere børn end de to, hun allerede har nu. Og den drøm kommer til at gå i opfyldelse inden længe, hvor børnene Lia og Novah bliver storesøster og -bror.

Den 23-årige ‘De unge mødre’-deltager er nemlig gravid, har hun i dag fået bekræftet til en scanning. Princess Natascha er 6+2 uger henne, og hvis alt går efter planen, kommer der altså et nyt medlem til familien i starten af 2019. Det afslører hun over for Realityportalen.

»Jeg er så glad for at skulle være mor igen. Jeg glæder mig sindssygt meget,« jubler ‘De unge mødre’-deltageren, der altså snart kan kalde sig mor til tre.

I første omgang troede den unge mor, at hun skulle have tvillinger, men dagens scanning har altså slået fast, at der kun vokser ét barn i maven på hende. Og det er hun fint tilfreds med.

»Det har jeg det faktisk godt med. Hellere en lille, sund baby, som vokser og trives, end at få tvillinger, hvor den ene har en skade. Jeg er lykkelig og svæver på en lyserød sky,« slår hun fast.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, hvordan det gik til, da sønnen Novah kom til verden:

Faren er ukendt

Princess Natascha ønsker ikke at fortælle, hvem der er far til det kommende barn.

»Jeg ved, hvem faren er, men han ønsker ikke at være en offentlig kendt person, så hans identitet holder vi hemmelig,« siger den unge mor og afviser, at faren er en, der tidligere har medvirket i ‘De unge mødre’.

»Nej, han har aldrig før været en del af medierne. Han er 100 procent ukendt for befolkningen og journalisterne.«

Hun slår dog fast, at der ikke er tale om en kunstig befrugtning, og at det hele er gået naturligt til.

»Ja, det har været 100 procent al natural, men jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan det er sket,« griner Princess Natascha, der ikke ønsker at afsløre, om hun og faren er kærester eller har planer om at blive det.

»Ingen kommentarer. Alt, hvad det omhandler barnets far, vores forhold og fremtidige samarbejde, ønsker jeg ikke at kommentere yderligere på. Jeg synes heller ikke, at det kommer offentligheden ved, om graviditeten var planlagt.«

'Det hele skal nok gå'

Om Princess Natascha bliver alenemor til tre vides altså ikke. Men under alle omstændigheder frygter hun på ingen måde, at tre børn bliver for stor en mundfuld.

»Jeg er så lykkelig. Det hele skal nok gå. Det bliver hårdt, men det skal nok gå, slår hun fast.

Princess Natascha har i forvejen datteren Lia på fire år og sønnen Novah på to år fra to tidligere forhold. Og snart kommer der altså yderligere et barn til verden hos den lykkelige mor.

Du kan følge hele graviditeten i den kommende sæson af ‘De unge mødre’, hvor Princess Natascha til efteråret vender tilbage.

