Du skal nu kun vente små fem måneder, før Casper Christensen og Frank Hvams tåkrummende ’Klovn’-univers’ er tilbage i dit tv.

Sidste år kunne TV2 meddele, at man efter ni års pause var blevet enig med de to komikere om en helt ny, syvende sæson af den populære ’Klovn’-serie, der oprindeligt blev sendt på TV2 Zulu i perioden 2005-2009.

Serien blev fulgt op af de to film ’Klovn – The Movie’ fra 2010 og ’Klovn – Forever’ i 2015. Mens den første film blev en bragende succes med over 800.000 solgte biografbilletter, dykkede opfølgeren til ”små” 500.000. Stadig flotte salgstal, men Casper Christensen og Frank Hvam fortalte bagefter, at de nu glædede sig til at vende tilbage til serieformatet, hvor de kunne dyrke de helt små hverdagshistorier. Filmuniverset var blevet alt for stort, hvor handlingen blandt andet havde taget karaktererne til Hollywood.

»Det har været sjovt, men også voldsomt. Nu glæder vi os til at vende tilbage til hverdagen og grine af de små ting, hvor et helt afsnit kan gå med at fange en muldvarp eller klage over en fordærvet pebersovs og så gøre det til et stort problem,« forklarede de for et år siden til TV 2.

Foto: TV2 Foto: TV2

Nu er den nye sæson imidlertid i kassen, og da BT mandag møder Mia Lyhne i Københavns Tivoli restaurant Grøften, hvor hun er troppet op for at reklamere for sin medvirken i Tivolis kommende sommershow ’Mor og far sidder i Grøften’, afslører hun, at den kommende ’Klovn’-sæson får premiere til august.

»Jeg ved ikke, hvor meget jeg må sige, men handlingen kommer til at foregå meget hjemme hos Frank og Mia, som har fået børn. Det så man jo også i den sidste film. Nu er børnene bare blevet lidt ældre. Jeg tror, vi alle sammen synes, at det har været rart at få handlingen lidt ned på jorden igen. Vi er vendt tilbage til sådan som serien startede og så tilført det lidt nyt,« forklarer Mia Lyhne og erkender, at de har følt et forventningspres i forhold til at leve op til seriens tidligere popularitet.

»Det har fyldt helt vildt meget. Jeg har indtil videre set to afsnit fra den nye sæson, og jeg er heldigvis tilfreds,« smiler hun.

Det er tidligere blevet afsløret, at Lene Nystrøm blandt andet spiller Casper Christensens nye kæreste i ’Klovn’-sæson, hvor også kendte navne som B.S. Christiansen, Erik Clausen og grevinde Alexandras ekskmand Martin Jørgensen kommer til at spille en rolle i handlingen.