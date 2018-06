Skuespilleren Hugh Dane er død i en alder af 75 år.

Det skriver flere medier blandt andre Variety.



Du kender ham måske bedst som den seriøse sikkerhedsvagt Hank i den populære tv-serie ‘The Office’. Men Hugh Dane har haft mange små biroller i diverse tv-serier gennem 30 år.



Han startede nemlig sin skuespilkarriere i slut 80’erne og har medvirket i tv-serier som ‘Rap fyr i LA’, ‘Venner’, ‘Roc’, ‘Monk’, ‘Everybody Hates Chris’, ‘Boy Meets World’, ‘The West Wing og ‘The Mayor’.



Derudover har han også optrådt i teaterstykker og i film som ‘Bridesmaids’ og ‘Little Fockers’.

Kunstinstituttet The Los Angeles Inner City Cultural Center lagde lørdag den 26. maj en dødsnotits ud om skuespilleren på Facebook.



Siden har hans skuespillerkolleger taget afsked med Hugh Dane og hyldet ham på de sociale medier.

Hugh Dane was one the funniest actors ever. I loved writing and acting with him. https://t.co/kOlcofYxIn — Mindy Kaling (@mindykaling) 5. juni 2018

Blandt andre skriver Mindy Kaling på Twitter:

‘Hugh Dane var en af de sjoveste skuespillere nogensinde. Jeg elskede at arbejde med ham.’

What a terrific guy. https://t.co/kkhalcgttq — Steve Carell (@SteveCarell) 4. juni 2018

Også Steve Carell har hyldet Hugh Dane med ordene:

‘Sikke en fantastisk fyr.’