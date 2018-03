Øverst ses den nye trailer for sæson to af Westworld. Advarsel: Spoiler-alert.

Det er lidt under en måned til premieren af anden sæson af seerhittet ’Westworld’ på HBO. Og nu er streamingtjenesten kommet med nyt om 'Westworld' - fremtidens forlystelsespark, hvor menneskelige robotter regerer. HBO er netop kommet med en ny trailer, men har gemt en overraskelse skjult i en af scenerne, skriver Dagbladet.

I den første trailer til den nye sæson, som blev offentliggjort under Superbowl i februar, var der små hints om, at der fandtes fem andre temaparker ud over seriens omdrejningspunkt, parken Westworld. Spekulationen gik efterfølgende på, om vi ville se mere til de nye parker i sæson to. Og i den netop udgivne trailer - som ses øverst - bliver det bekræftet, at mindst en af disse temaparker vil indgå i den nye sæson. Temaparken kommer til at hedde ’ShogunWorld’ og bliver med asiatisk tema.

Samtidig opdagede fans, at den nye trailer indeholdt en QR-kode til endnu en klip fra serien, fortæller Metro. Det nye tv-klip skal forestille en reklame for Delos, som i tv-serien er det firma, der har skabt fornystelsesparken 'Westworld'.

Westworld er baseret på sci-fi-filmen af samme navn fra 1973. Serien havde premiere i 2016 og har stjerner som Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood og Ingrid Bolsø Berdal på rollelisten.

Handlingen foregår i en stor temapark med et western-tema, hvor gæsterne betaler dyre domme for at udleve deres eventyrlyst og mørke fantasier, hvilket går hårdt ud over parkens beboere, robotterne. Serien udforsker tematikker som kunstig intelligens og ’fremtidens synder’, som det hedder i beskrivelsen af serien.

Anden sæson af Westworld har premiere på HBO Nordic 23. april.