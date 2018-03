Advarsel - artiklen indeholder spoilers fra aftenens afsnit.

På Paradise Hotel er der en gylden regel, når deltagerne tjekker ind på hotellet: Man må ikke have en kæreste.

Men den simple regel kunne 18-årige Sean Bornkessel ikke leve op til.

I onsdag aftens Paradise Hotel-afsnit kom det nemlig frem, at han under optagelserne havde en kæreste, og derfor kylede TV 3 ham ud af hotellet.

En kæreste som han har kendt i fire år.

»Det forholder sig sådan, at hende og jeg har været sådan lidt on/off. Så jeg får en ide om, at jeg vil være med i Paradise. Vi har holdt lidt pauser, og det går op og ned med hende, så jeg tager til Mexico, uden hun ved det,« siger Sean Bornkessel til BT.

»Jeg ville gerne prøve den sindssyge oplevelse, det er, og så ville jeg jo gerne vinde en halv million.«

Sean Bronkessel på 18 år Foto: TV 3 Sean Bronkessel på 18 år Foto: TV 3

Via de sociale medier finder Seans kæreste ud af, at han er taget af sted til hotellet i Mexico, fortæller han. Og det er også via de sociale medier, at TV 3s produktion bag Paradise Hotel får informationen om forholdet, siger Sean Bornkessel.

»Jeg tror ikke, hun blev så glad, da hun fandt ud af det. Jeg tror, hun blev rimelig sur, og det kan jeg godt forstå. Da jeg kom hjem, snakkede vi om det, og hun er faldet lidt ned igen,« siger Sean Bornkessel.

Sean og pigen, som han forlod, inden han tog til Mexico, er ikke kærester længere, men ifølge paradisoen er alt ’cool mellem de to’.

Selv om forholdet kostede Sean sin plads på hotellet, så føler den 18-årige youtuber ikke, at han har snydt.

»Jeg gjorde ikke noget for at holde forholdet hemmeligt. Og det var aldrig min ambition at snyde. Jeg følte ikke rigtig, jeg var i et forhold, fordi vi var sådan on/off. Jeg tog af sted uden at føle, jeg gjorde noget forkert. Men jeg forstår godt TV 3s beslutning om at sende mig hjem,« siger Sean Bornkessel.

Han føler heller ikke, at han har været sin daværende kæreste utro.

Under par-ceremonien i onsdagens afsnit var det egentlig en pige, der skulle sendes hjem. I første omgang var det Katrine, der trak nitte-kortet, da både hun og Cecilie stillede sig bag Isac.

Men så brød programværtinden, Rikke Gøransson, ind.

»På Paradise Hotel, der er der en klar regel, når man tjekker ind. Man må ikke have en kæreste,« siger hun

»Sean, er det en regel, du har overholdt?«

»Det er det bestemt ikke,« svarer Sean Bornkessel under ceremonien, hvorefter han bliver bedt om at gå op at pakke sine ting.

»Da Rikke til at starte med bryder ind, der tænker jeg ikke så meget over det. Men så nævner hun mit navn, og så går det op for mig, hvad det er. Men jeg er helt med på den og tager det stille og roligt,« siger Sean Bornkessel.

Se Sean forklare om sit Paradise-exit her: