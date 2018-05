Det er bestemt ikke alt, man ser på tv, når 'Paradise Hotel' ruller over skærmen.

På ‘Paradise Hotel’ ruller kameraerne 24 timer i døgnet. Når der skal klippes ned til et program på cirka en halv time, er der derfor mange ting, seerne ikke får at se.

Sidste års ‘Paradise’-vinder Simone Hvenegaard åbner nu op for en side af sig selv, som vi ikke så, da programmet sidste år blev vist i tv. Det viser sig nemlig, at hun gør mange skøre ting, når mørket falder på.

»Lige siden jeg var helt lille, har jeg snakket i søvne, set ting i søvne og gået rundt om natten. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, for folk ved ikke, om jeg er vågen eller sover. Som søvngænger har man åbne øjne, og det kan være ret uhyggeligt. Min mor har gennem min barndom flere gange sagt: ’'Simone, du drømmer’'. Jeg kan finde på at sige alt i søvne, og næste morgen er det mig en gåde, hvordan jeg har sagt og gjort de ting, uden at jeg selv har været bevidst om det,« forklarer Simone på sin blog og fortæller om et par skøre episoder under ‘Paradise’:

»Da jeg dannede par med Christian, satte jeg mig på et tidspunkt op midt om natten og skreg højt. Jeg vågnede af mit eget skrig, og Christian satte sig op af skræk og fik mumlet i søvne: ’’Du må ikke skrige af mig, jeg har bygningsfejl i øjnene’’. Det fik mig til at skraldgrine, og om morgenen snakkede vi om episoden, og vi fattede hat. Stakkels Christian. Da jeg dannede par med Anders, var jeg på et tidspunkt sikker på, at han havde blodnæse, så jeg langede min hånd ind over Anders’ næse, hvilket resulterede i et slag. I virkeligheden lå Anders og hostede,« forklarer Simone.

Philip: Jeg bliver bange

Også kæresten Philip har flere gange oplevet, at Simone har opført sig mærkeligt om natten. Han har derfor fundet en helt særlig måde at tackle situationerne på:

»Nu skal vi snakke lidt om en person, jeg ikke kender særlig godt, men som jeg er pisse bange for. Simone har nemlig en “Hell Spawn Demon” gemt inde i sin sjæl, eller det var i hvert fald, hvad jeg troede, første gang jeg oplevede den natlige side af hende. Man tror virkelig, hun er vågen, fordi hendes øjne er åbne, stemmen er den samme, og kun blikket er anderledes. Fjernt og skræmmende,« forklarer Philip på Simones blog og uddyber:

»Jeg har set Simone bange, jeg har oplevet skrig, og jeg har oplevet en humoristisk smågrinende pige, der troede, jeg var farvet orange i hovedet. Når det sker, så tager det mig lige lidt at opfatte det, men jeg må sgu indrømme, at jeg tit bare spiller med, skriger med eller wrestler med hende. Men det er fandme uhyggeligt. Heldigvis er vi lette til grin og kan snakke om det dagen efter.«

