Trine har været spændt på, hvordan familie og venner ville reagere efter at have set aftenens afsnit.

Der er ingen tvivl om, at Mathias har haft et rigtig godt øje til Trine, stort set siden de tjekkede ind på ‘Paradise Hotel’.

»Du er så sindssygt sød. Det er du. Jeg kommer til at lægge mit fokus på dig, frøken. Det kan du lige så godt vænne dig til. Du er så sød, det er helt vildt. Må jeg ikke engang få et lille kys?,« spurgte Mathias Trine allerede anden dag på hotellet.

Heldigvis for Mathias er følelserne gengældt, og i aften blev der for alvor hygget med et romantisk karbad, som efterfølgende førte til mere under lagnerne. Derfor har Trine og Mathias også været særligt spændte op til aftenens afsnit.

»Vi har det okay med at have sex på tv. Vi er mest spændte på at se, hvordan vores familie og venner reagerer og tager det. Men jeg ved, at de synes, det er helt okay. De støtter os begge i alt hele vejen igennem. Vi vælger jo selv, hvad vi vil, da vi jo er voksne mennesker. Alle folks meninger udefra er vi egentlig ligeglad med. Bare vi har støtten fra familie og venner,« fortæller Trine til Realityportalen.dk forud for programmet og fortsætter:

»Og vi har selvfølgelig sex, fordi vi er glade for hinanden. Jeg har sex med Mathias, fordi jeg blev glad for ham. Og når man er glade for hinanden, som I kan se, at Mathias og mig er på hotellet, så er det svært at lade hinanden være.«

Se eller gense også videoen, hvor Trine og Mathias fortæller, hvordan de endte med at blive kærester.

