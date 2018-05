USAs tidligere præsident Barack Obama og hustruen Michelle har skrevet under på en aftale, som betyder, at parret de næste par år kommer til at lave tv-shows og film for streamingtjenesten Netflix.

Det skriver New York Times.

Aftalen giver Barack Obama mulighed for at nå ud til millioner af seere i USA og resten af verden, men ifølge præsidenten selv skal det ikke udnyttes til at føre kampagne mod hans omstridte efterfølger på posten, Donald Trump.

Gennem et nyt selskab, Higher Ground Productions, som Obama-parret har stiftet, er planen at producere serier, dokumentarer og features om de emner, der optog præsidenten i de otte år, han var ved magten. I nogle af produktionerne vil den tidligere præsident og førstedame være foran kameraet som værter eller moderatorer - i andre tilfælde vil de fungere som producere.

Foto: JIM YOUNG/AFP/RITZAU SCANPIX Foto: JIM YOUNG/AFP/RITZAU SCANPIX

»En af de største glæder ved vores tid i folkets tjeneste var at møde så mange fascinerende mennesker og at hjælpe dem med at dele deres oplevelser med et større publikum. Det er grunden til, at Michelle og jeg er så begejstret for vores samarbejde med Netflix. Vi håber at kunne kultivere og kuratere de talentfulde, inspirerende og kreative stemmer, som kan skabe større empati og forståelse mellem mennesker,« lød det fra Barack Obama mandag, da aftalen blev underskrevet.

Barack Obama har i det store og hele holdt sig uden for offentlighedens søgelys, siden han overlod posten til Donald Trump for halvandet år siden.

Det er uvist, hvor mange penge, der er i aftelen, men lignende aftaler mellem streamingtjenester og højprofilerede kendisser, som løber over flere år, har haft en værdi på to- og trecifrede millionbeløb.