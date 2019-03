Det var hårdt for den nye unge mor Sabrina, at hun måtte føde sønnen Oliver ved akut kejsersnit. Hun havde en klar forestilling om, at hun skulle have sin nyfødte baby op og ligge på maven, så da det ikke skete, satte det gang i en svær fødselsdepression for den unge mor. Se De unge mødre tirsdag kl. 20.00 på Kanal 4, eller stream allerede nu på Dplay.dk