Den danske originale Netflix-serie ’The Rain’ fik en noget lunken modtagelse af anmelderne, men nu meddeler streaming-giganten, at man fornyer serien med endnu en sæson.

»Vi er meget begejstrede for, at det er blevet muligt at lave sæson to af 'The Rain'. Vi har stadig mange historier at fortælle om karaktererne og meget mere at udforske i 'The Rain'-universet. Og vi kan ikke vente med, at alle skal se det,« siger Jannik Tai Mosholt, der er hovedforfatter på ’The Rain’, i en pressemeddelelse.

Christian Potalivo, Jannik Tai Mosholdt og Esben Toft Jacobsen er skaberne af 'The Rain'. Foto: Victor Jones/Netflix Christian Potalivo, Jannik Tai Mosholdt og Esben Toft Jacobsen er skaberne af 'The Rain'. Foto: Victor Jones/Netflix

Serien fik lunkne anmeldelser efter premieren i starten af maj, hvor flere både danske og internationale anmeldere påpegede, at serien var enormt godt lavet – men også minder en hel del om allerede eksisterende dystopiske serier, som eksempelvis ’The Walking Dead’.

Plakaten for den kommende sæson af 'The Rain'. Foto: Netflix Plakaten for den kommende sæson af 'The Rain'. Foto: Netflix

Det vides ikke, hvor mange der har set ’The Rain’, da Netflix ikke offentliggør seertal, men ifølge vicedirektør for internationalt originalt indhold hos Netflix, Kelly Luegenbiehl, er serien nået bredt ud i flere lande, som USA, Storbritannien og Frankrig.

»Det faktum at sæson et er nået ud til seere over hele verden beviser endnu engang, at stærke historier kan krydse grænser,« siger Kelly Luegenbiehl.

Arbejde med sæson to begynder allerede senere på året – og serien forventes at ramme de danske Netflix-seere i 2019. Sæson et blev ligeledes produceret hurtigt, på bare 18 måneder, men for det danske hold bag serien er det en gevinst ved at arbejde med Netflix.

»Som dansker, hvor vi lever lidt usikkert og kan arbejde på noget i flere år, som alligevel dør, fordi det ikke kan finansieres, så er det fedt, at der er fuld tillid fra Netflix. Det gør, man får en helt anden energi og kan arbejde hurtigere, selvom det er hårdt,« sagde producer Christian Potalivo til BT i april i forbindelse med lanceringen af ’The Rain’.