Den 38-årige lærerstuderende Morten fra Søborg har en stor gæld, som han ikke aner, hvordan han skal komme til livs. Han føler, at han lever for få penge.

Eksempelvis har han været nødt til at sige nej til en af sine tre drenge, der drømmer om at starte til badminton. Det er det nemlig ikke penge til. Eller er der?

Det skal eksperterne fra TV3-programmet 'Luksusfælden' hjælpe ham med at finde ud af. Først og fremmest møder de dog en person, der er overbevist om, at han ikke lever et liv i overflod.

»Jeg synes ikke, jeg lever et godt liv. Jeg bruger penge, som om jeg levede et godt liv. Jeg bliver vred på mig selv over, at jeg ikke har stoppet det her i tide,« siger han til kameraet.

For det viser sig, at Morten har en dyr livsstil, selvom han har en indtægt på omkring 16.300 kroner om måneden.

Eksperterne kan hurtigt løfte sløret for, at han i de seneste 12 måneder har haft et gennemsnitligt overforbrug på 5.700 kroner. Det skyldes en række lån, han har taget.

Pengene bliver også brugt på en motorcykel, streamingtjenester og et fitnessabonnement, som eksperterne slet ikke mener, han har råd til. Derudover er Morten på SU, da han studerer til skolelærer. Han tager også SU-lån, som betyder, at der bliver lagt over 50.000 kroner oven i gælden hvert år.

Han frygter også, at eksperterne vil bede ham om at droppe uddannelsen.

»Jeg frygter virkelig, at jeg bliver nødt til at opgive mit studie. Jeg har virkelig kæmpet for det,« siger han grådkvalt til kameraet.

