Torsdag kunne det amerikanske medie CNN bringe historien om, at en lang række kvinder har følt sig chikanerede eller udsat for 'upassende opførsel' af Morgan Freeman.

Af historien fremgik det, at det havde været umuligt at få en kommentar fra hovedpersonen selv, men nu har han angiveligt taget bladet fra munden over for Sky News.

»Jeg undskylder over for alle, der har følt sig ukomfortable eller ikke har følt sig respekteret - det har aldrig været min mening. Alle, der kender mig eller har arbejdet med mig, ved, at jeg ikke er en, der med vilje ville fornærme eller bevidst få nogle til at føle sig ubehageligt til mode,« siger 80-årige Morgan Freeman til mediet.

CNN har allieret sig med i alt 16 kvinder, der har beskrevet den opførsel, mange af dem kalder »upassende«. Blandt dem er CNN's journalist Chloe Melas, der selv har været med til at skrive historien om Morgan Freeman.

Hun står altså selv frem i historien, hvor hun beskriver et interview for lidt over et år siden, hvor Morgan Freeman kiggede på den dengang gravide Chloe Melas' krop og sagde: »Jeg ville ønske, jeg var der«.

CNN skriver, at mediet er i besiddelse af lydoptagelser fra interviewet, hvor man kan høre Morgan Freeman sige ovenstående.