Her kan du møde endnu to af de nye deltagere, som skal være med i efterårets store satsning på Kanal4.

Tilbage i april afslørede Kanal4, at der ville komme en dansk version af MTV-succesen ‘Ex on the Beach’, og senere afslørede den tidligere ‘Paradise’-vinder Simone Hvenegaard, at hun sammen ‘Paradise’-kollegaerne Mads Niebur, Shanne Vega, Thomas Ludvigsen og Kasper Madvig skal være med i programmet.

De tidligere paradisoer er dog ikke de eneste, du kan glæde dig til at se på skærmen til efteråret. Endnu fire deltagere er blevet afsløret, og her kommer to mere.

Mød Mathias

23-årige Mathias Severinsen kommer fra det nordjyske, hvor han er født og opvokset i Frederikshavn, men nu er han rykket ind til storbyen Aalborg.

Til daglig arbejder han som sælger, hans yndlingsdrink er Vodka/Redbull, og han kan findes på Instagram under navnet @mathias_severinsen. Mød Mathias herunder:

Mød Sofie

22-årige Sofie Melika Aslanoglu er også oprindeligt fra Jylland, dog lidt længere vestpå, idet hun er opvokset i Ringkøbing. Hun har dog revet teltpælene op og er rykket til København, hvor hun nu bor i Rødovre og arbejder som tjener.

Hendes yndlingsdrink er mojito, og hun kan findes på Instagram under navnet @sofieaslanoglu.

Mød Sofie herunder:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.