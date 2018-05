Herover kan du se traileren til 'Solo: A Star Wars Story'.

Dusørjægeren Boba Fett fra Star Wars-universet, der gennem tiden har været en stor fanfavorit, får tilsyneladende sin egen film.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Hollywood Reporter, der først kunne fortælle historien.

Mediet skriver desuden, at det er James Mangold, der blandt andet har lavet Marvel-filmen 'Logan' om Wolverine, som skal både skrive og instruere filmen. 'Logan' fik stor international ros sidste år, hvor filmen også modtog en Oscar-nominering for sit manuskript.

Kilder oplyser desuden til Hollywood Reporter, at Simon Kinberg skal være medforfatter og producent på filmen. Produceren har tidligere stået bag en lang række Marvel-film som 'Logan', 'Deadpool' og 'X-Men', og ser man på Simon Kinbergs profil på filmsiden IMDB, står han også krediteret for et projekt, der indtil videre er kaldt 'Star Wars-antologifilm uden titel'.

Også det anerkendte filmmediet Variety skriver om en kommende Boba Fett-film, og kilder siger ligeledes til mediet, at James Mangold skal instruere filmen.

Hverken Disney eller Lucasfilm har ønsket at kommentere historien over for The Hollywood Reporter eller Variety.

Boba Fett, der første gang blev introduceret i 1980 i 'The Empire Strikes Back', har i mange år været en stor Star Wars-fanfavorit, og udover den berømte dusørjæger skal også den kendte jedi-karakter Obi-Wan Kenobi have sin egen film, skriver The Hollywood Reporter. Detaljerne om det projekt er dog sparsomme, og mediet beretter, at man er i gang med forhandlinger om projeket.

Det er blot få dage siden, 'Solo: A Star Wars Story', der har en ung Han Solo i centrum, havde premiere herhjemme, og rygterne har længe svirret omkring endnu flere Star Wars-film dedikeret til specifikke karakterer.

BT arbejder på at få en kommentar fra Disneys danske afdeling.