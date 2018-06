De to paradisoer havde stor indflydelse på, at Lenny smed kuglen på de 500.000.

Lenny smed kuglen ved de 500.000 og sendte dermed Tine retur til Danmark med akkurat lige så mange penge, som hun kom til Mexico med: 0 kroner.

LÆS OGSÅ: Amalie: Derfor er jeg gravid

Nu fortæller to af jurymedlemmerne, at de havde stor indflydelse på Lennys beslutning om at smide kuglen og dermed tage alle pengene selv.

– Jeg ville hellere have, at Lenny vandt. Jeg vidste godt, hvad Lenny havde gang i, og vi havde aftalt, at hvis han skulle vinde, så skulle han gøre det alene. De andre havde ikke fortjent det. Jeg havde båret Tine dertil, og han havde båret Nadja. Isac var bare gået udenom, siger Mathias, der gjorde Lenny til vinder på trods af, at Lenny tidligere havde smidt ham ud af programmet.

LÆS OGSÅ: Vidste du? Der er telefoner rundt omkring på ‘Paradise’

Jonas havde stået med Nadja gennem hele ‘Paradise’-sæsonen, men endte alligevel med at stemme på Tine og Lenny som vindere. Dét var der en helt særlig årsag til.

– Jeg sagde til Lenny, da jeg skulle være i juryen, at hvis jeg stemte på ham og Tine, skulle han love mig, at han smed kuglen i finalen. Jeg kunne ikke lade Tine vinde finalen, for hun var ikke lige så værdig som Nadja. Jeg havde lyst til at stemme på Nadja, men jeg kunne ikke lade Isac vinde. Udfaldet var perfekt, siger Jonas.

Mathias og Jonas er altså enige om, at Tine ikke var en værdig vinder, og de har fuld forståelse for, at Lenny smed kuglen på de 500.000 kroner.

Se det første interview med Lenny efter sejren herunder:

LÆS OGSÅ: Jonas: Jeg var ikke med i ‘Paradise’ for at vinde

LÆS OGSÅ: Ung mor tvunget til flytning: Tårerne presser sig på

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.